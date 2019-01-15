Торговым сетям запретили возвращать производителям непроданные продукты питания со сроком годности до 30 дней. Новые правила вступили в силу 9 декабря 2018 года. Но в течение полугода еще будет переходный период. За это время ретейлеры должны перезаключить договоры с поставщиками скоропортящихся продуктов, молока и мяса, фруктов и овощей. Отразятся ли эти нововведения на ассортименте и стоимости продуктов в крымских супермаркетах, выяснил корреспондент "РГ".

Первоначально авторы законопроекта хотели запретить возврат всех непроданных товаров, аргументируя это тем, что торговые сети в некоторых случаях возвращают хлебопекам порядка 50 процентов продукции, а мясоперерабатывающим предприятиям - около 30 процентов. Из-за этого производители несут убытки.

Но проект вызвал неоднозначную реакцию участников рынка. Некоторые эксперты выступали против вмешательства государства в дела субъектов предпринимательства и прогнозировали сокращение ассортимента скоропортящихся продуктов и повышение цен.

По словам крымских хлебопеков, на полуострове не такая сложная ситуация с возвратом хлеба, как в других российских регионах. Возврат из торговых сетей в Крыму не превышает пяти процентов. Поэтому многие предприниматели считают, что это нововведение никак не отразится на объемах поставок в магазины и на стоимости хлеба.

Директор Керченского филиала ГУП РК "Крымхлеб" Александр Кучеренко рассказал "РГ", что предприятие уже давно ушло от практики возврата нереализованной хлебобулочной продукции. Эта стало возможным благодаря системной работе с торговыми сетями и анализу продаж.

- Говорить о проблеме как о глобальной не приходится, мы подготовились к этому заранее. С торговыми сетями можно найти понимание, возврата у нас и раньше практически не было. Важно знать объем реализации, спрос, реальную потребность населения. Мы изучаем вкусовые предпочтения покупателей.

Стоит учитывать, что летом потребление хлеба увеличивается за счет туристов. Наши диспетчеры напрямую контактируют с каждым магазином, формируют заявки и передают их на производство, - рассказывает Александр Кучеренко.

А вот производители колбасной и сырной продукции в Крыму ждали этот документ с нетерпением.

- Предприниматели поставлены в жесткие рамки. Мы боимся потерять рынок сбыта, поэтому приходится идти на все условия торговых сетей, - говорит директор "Крыммяса" Виктор Павленко.

- Неликвид, товар с истекшим сроком годности или у которого нарушена упаковка, торговые сети списывают и возвращают производителям в полном объеме и при этом с нарушением сроков возврата, - говорит крымский сыровар, не пожелавший назвать свое имя. - Поэтому с мелкими магазинами нам проще работать. Там более лояльны и лучше следят за сроком годности товара, чаще устраивают акции и скидки.

В целом же местные производители считают, что хоть запрет на возврат скоропортящихся изделий и введен на законодательном уровне, но решать эти вопросы субъекты предпринимательства будут между собой самостоятельно.

- Требовать от магазинов не возвращать нам непроданный товар в категорической форме мы не будем: не хотим портить отношения. В Крыму растет конкуренция со стороны производителей с материка, и нам надо где-то реализовывать свою продукцию, - говорят предприниматели.

Они опасаются, что ретейлеры сократят объемы закупок молочной продукции со сроком годности до 10 суток и увеличат - с более длительным сроком хранения. А ведь большинство крымских предприятий выпускает молоко именно со сроком хранения 5 - 10 дней.

Коммерческий директор сети универсамов "Яблоко" Татьяна Пикалова заверила "РГ", что ожидать сокращения ассортимента скоропортящихся товаров местного производства не стоит.

- Мы не хотим потерять наших покупателей. Будем менять свою работу и подстраиваться под ситуацию, - говорит Пикалова. - На ценовой политике это тоже никак не отразится.

Но, по ее словам, сети придется заказывать товар чаще и более мелкими партиями. Для предпринимателей это означает увеличение транспортных расходов на доставку. Но от более качественного планирования закупок в конечном итоге выиграют все стороны.

Мнение

Сергей Макеев, глава ассоциации "Содействие торговле Крыма":

- Я считаю, что это неправильно, когда административный орган вмешивается в дела бизнеса, который сам регулирует эти вопросы. Возможно, это актуально для тех областей, где много сетевиков. В Крыму, в отличие от других регионов РФ, практически не развит такой формат: лишь 20 процентов продуктов питания реализуется через торговые сети, остальное - через рынки и небольшие магазинчики. В крупных российских городах доля сетевого ретейла составляет 70 - 80 процентов. Так что по уровню развития торговых сетей мы значительно отстаем от других регионов РФ. Поэтому надо создавать условия для развития сетевого ретейла в нашем регионе.