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15.01.2019 18:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

100 тысяч ростовчан не пустили за рубеж

В Новый год без долгов?
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России №7764 (6)
Накануне Нового года принято отдавать все долги, чтоб встретить наступающий пусть и с пустым кошельком, но с чистой совестью. В Ростовской области, судя по статистике региональных управлений ФНС и ФССП, традициям следуют далеко не все: на конец декабря 2018 года от налоговых органов было направлено более 29 тысяч исполнительных листов, общая сумма задолженности по которым составила почти 0,5 миллиарда рублей, а по данным судебных приставов, около 120 тысяч ростовчан оказались временно ограничены в выезде за рубеж.

По словам руководителя УФНС по Ростовской области Дмитрия Фотинова, благодаря совместной работе с судебными приставами за прошлый год в казну удалось взыскать с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей около 3,3 миллиарда рублей.

Фото: Pixabay
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Между тем предприниматели, уплачивающие страховой взнос в фиксированном размере, остались должны еще около 2,7 миллиарда. Да и среди физлиц, которые обязаны платить налог на свое имущество, должников немало. Так, к 20 декабря в бюджет поступило около 6,1 миллиарда рублей, что составляет только 80 процентов от начисленной суммы. В общем объеме задолженности имущественные налоги занимают около восьми процентов.

- И вот что удивительно, в крупных городах, где информированность налогоплательщиков выше, а возможности уплатить взносы больше, собираемость имущественных налогов оказалась ниже среднеобластного показателя, - заметил Дмитрий Фотинов. - В числе антилидеров Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Новочеркасск, Шахты и Новошахтинск. А вот в Боковском, Милютинском, Шолоховском и Чертковском районах собираемость, напротив, составляет 90 - 95 процентов.

По мнению руководителя управления ФССП по Ростовской области Евгения Казанова, несмотря на то что сумма взысканных долгов в регионе расет, получать их с недобросовестных плательщиков становится все сложнее. Поэтому приставы используют новые формы работы с должниками. Так, в этом году впервые был объявлен "Мобильный розыск". Выходить в рейды контролеры начали примерно с августа, и каждую неделю в рамках этой операции составляется 6 - 8 описей и ареста автомобилей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Этот метод оказался очень действенным, потому что, как правило, должники, пойманные прямо на трассе, стараются тут же расплатиться, чтобы не лишиться автомобиля, - добавляет Евгений Казанов.

Еще один эффективный способ воздействия на должников - временное ограничение на выезд за границу. Судебным приставам в прошлом году были переданы исполнительные производства в общей сложности на шесть миллиардов рублей. И 700 миллионов благодаря таким ограничениям уже удалось взыскать. Частенько граждане пренебрегают своими обязанностями, считая, что долг у них небольшой и его легко можно будет погасить потом, немного позже. И многие очень удивляются, что долг 200 - 300 рублей может вырасти до 1,5 - 2 тысяч рублей.

- Не стоит забывать, что, если ваша небольшая задолженность размером 200 - 300 рублей перейдет судебным приставам, к этому сумме добавится еще тысяча рублей исполнительного сбора, а затем еще 200 рублей госпошлины. Так что в итоге придется заплатить в 3 - 4 раза больше первоначальной суммы, - поясняет Евгений Казанов. •

Экономика Финансы Налоги Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Полномочия судебных приставов
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