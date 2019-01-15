За десять лет число работающих фермеров и малых сельхозорганизаций в стране сократилось на 37 тысяч, или на 20 процентов. К такому выводу пришли во время Всероссийской сельхозпереписи. При этом "малыши" быстро утрачивают свою квалификацию: лишь около 15 процентов фермеров имеют высшее сельхозобразование. Как говорят эксперты, не решив эту проблему, невозможно повысить эффективность малого агробизнеса, создать новые рабочие места в селе и остановить миграцию из малых населенных пунктов.

Все по плану

Свое решение этой проблемы предложила Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств (АККОР) Ростовской области, разработав программу создания всероссийской системы консультационной помощи малым агропредприятиям. За основу фермеры взяли достижения плановой советской экономики и современный западный опыт.

Предложения АККОР касаются не только консультаций, но и других мер поддержки, например, введения целого ряда налоговых преференций или даже каникул для развития предпринимательства в депрессивных сельских районах. А еще фермеры хотят вернуть в аграрное производство систему планирования. Конечно, речь не идет о возрождении строгого советского госплана, оговариваются авторы проекта. Но каждое сельское поселение должно иметь программу максимально эффективного использования своего главного богатства - земли в интересах населения, а государство должно корректировать баланс спроса и предложения на аграрном рынке. В результате, как говорят опрошенные "РГ" эксперты, у ростовчан родилась интересная и весьма перспективная программа.

- Сейчас в России стоит задача к 2024 году обеспечить население страны основными видами продовольствия из продуктовой корзины, а также удвоить экспорт агропродовольствия. Но нужно отдавать себе отчет, что на мировом рынке жесткая конкуренция. Чтобы победить, мы должны быть самыми лучшими и эффективными. Сегодня это далеко не так, - констатирует один из главных разработчиков программы, глава донского АККОР Александр Родин. - Еще в середине прошлого века научные исследования агрорынка доказали, что консультационная помощь фермерам способствует наибольшей прибавке в валовом производстве сельхозпродукции. И весь мир этим давно пользуется. Например, в США через так называемую службу внедрения консультационная помощь оказывается с 1862 года, сейчас она насчитывает 17 тысяч специалистов. По закону от 1914 года бюджетная поддержка составляет ежегодно около миллиарда долларов.

Подсказка для фермера

Была такая служба и в дореволюционной России, причем появилась она гораздо раньше американской. Уже в 1820 году для консультационной помощи помещикам и дворянам было создано Московское императорское общество сельского хозяйства (на юге Донское сельскохозяйственное общество появилось в 1888 году). Кстати, потом эти организации сыграли очень важную роль в столыпинской земельной реформе. К 1913 году 4,7 тысячи обществ сельского хозяйства, работавших над внедрением научных достижений, имели 9,5 тысячи специалистов и бюджет около 16 миллиардов рублей в пересчете на современные деньги.

В советское время (даже с учетом того, что главными агропроизводителями были крупные колхозы и совхозы со своим штатом профессиональных агрономов и зоотехников) программами развития территорий занималось Российское объединение институтов землеустройства, которое и внедряло в практику достижения науки.

- В 1990-е годы такие институты в регионах вместе с АККОР России помогли зарождению фермерского уклада. За первые пять лет земельной реформы было создано 280 тысяч фермерских хозяйств, - констатирует Родин. - А сейчас фермерство переживает нелегкие времена.

- Я сама организовала фермерское хозяйство в 1997 году и до избрания в Госдуму была фермером, поэтому по своему опыту знаю, как нужна небольшим хозяйствам консультационная помощь, - уверена депутат Госдумы РФ Светлана Максимова. - В прошлом году Госдума уже рассматривала законопроект об упрощении налогообложения малых фермерских хозяйств, подготовленный по инициативе самих аграриев. Но он вызвал бурю негативных эмоций со стороны владельцев личных подсобных хозяйств. Владельцы частных подворий тоже хотят работать по науке и пользоваться новейшими технологиями и разработками.

Как пояснили опрошенные "РГ" эксперты, сегодня в России действует много консультационных центров, в том числе окологосударственных, но зачастую их сотрудникам не хватает опыта и квалификации.

Попытка создать консультационную сеть из разномастных центров фактически провалилась: из запланированных госпрограммой развития сельского хозяйства на 2008 - 2012 годы 5,1 миллиарда было освоено менее 1,9. Счетная палата признала эту статью расходов неэффективной. В результате в госпрограмму развития сельского хозяйства 2013 - 2020 годов этот инструмент уже не включили.

Не только ценный мех

Подобные центры помогали бы аграриям при получении господдержки. "Малыши" сейчас жалуются на излишнюю бюрократию, которая многих из них лишает возможности получить госпомощь.

А еще в подобных организациях будут продвигать наиболее эффективные технологии, разработки и лучший мировой опыт развития сельских территорий. В том числе в малом предпринимательстве на селе в других, неаграрных сферах. Ведь не секрет, что многие промышленные предприятия на Западе организуют свое производство именно в сельской местности, где есть свободные руки, а труд стоит объективно дешевле, чем в мегаполисах. Именно неаграрное производство помогает современной деревне создавать новые высокооплачиваемые рабочие места, привлекает дополнительные налоги в местный бюджет, то есть помогает выжить.

Сотрудники центров также могли бы помогать фермерам в разработке долгосрочной стратегии развития и бизнес-плана на ближайшие три года и увязывать их со стратегией и планами других сельхозтоваропроизводителей, работающих в поселении.

- У нас каждый год можно видеть перепроизводство какой-нибудь одной культуры, из-за чего цена на нее падает. На следующий год ее посевы сокращают и цена из-за дефицита резко подскакивает, - говорит Александр Родин. - Стратегия нужна и в животноводстве, и в пищевой промышленности, причем как на местном, так и на федеральном уровне. Государственные органы управления с участием научных учреждений должны определить основную специализацию субъектов РФ в сельском хозяйстве и стимулировать развитие оптимальных направлений.

Учиться никогда не стыдно

Глава фермерского хозяйства из Ростовской области Роман Алейников также приводит в пример США: абсолютно капиталистическая страна активно использует централизованное планирование, хотя и в некоем смягченном варианте.

- Американцы в постоянном режиме мониторят мировые рынки и дают на основе своего анализа рекомендации аграриям. Вы можете не выполнять их, но тогда лишитесь значительной господдержки. Производители не сопротивляются, ведь эти советы обычно помогают им каждый год выжимать максимум прибыли из своих акров, - говорит Алейников. - Например, уже два года как США резко сократили производство и экспорт пшеницы, потеряв лидерство на мировом рынке. Зато они сеяли более рентабельную кукурузу и хорошо на этом заработали. Хотя такие элементы "госплана" - советская находка.

- Юг России имеет выходы на несколько морей и должен быть ориентирован на экспорт, центральные же регионы традиционного сильны в животноводстве, Северный Кавказ может кормить страну фруктами, виноградом и ягодами, Дальний Восток - морскими деликатесами. Если фермер в каждом регионе будет уверен, что сможет сбыть выращенную продукцию по справедливой цене, то он станет всеми силами увеличивать производство, - считает Родин.

Но это общие пожелания. Ученые же способны проанализировать резервы страны и выдать рекомендации не только в масштабах государства, но и каждого отдельного региона или даже района. Это серьезная аналитическая работа, но в стране есть специалисты, способные ее проделать.

Все пункты программы планируется публично обсудить на юбилейном, XXX съезде АККОР в феврале. Затем готовый документ будет внесен в Госдуму и, вероятно, рассмотрен уже в весеннюю сессию, резюмирует эксперт. А АККОР России направит принятый вариант в правительство РФ.

Прямая речь

Наталья Шагайда, руководитель Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС при президенте РФ:

- В условиях свободного рынка и глобальной конкуренции такие институты развития просто необходимы. По данным академика Ивана Григорьевича Ушачева, за три последних года отечественные ученые создали 894 новых высокоэффективных сорта и гибрида сельхозкультур, 24 новых высокопродуктивных типа и кросса животных, 891 новую технологию и прием производства и так далее. Но массового внедрения, а значит, и окупаемости затрат на науку нет. Получается, что мы тратим огромные средства на разработки, которые ничего не дают экономике.