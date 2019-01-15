Шесть человек пострадали в ДТП в Астраханской области

Два легковых автомобиля столкнулись в Наримановском районе Астраханской области. В результате ДТП получили ранения шесть человек, среди них - девятилетняя девочка, сообщает ТАСС.

По предварительным данным ГИБДД, водитель "Жигулей" шестой модели на перекрестке не уступил дорогу автомобилю LADA, который имел приоритет в движении. От сильного удара LADA вылетела в кювет и наехала на бетонную опору линии электропередач.

Различные травмы получили водитель и четыре пассажира LADA, а также девочка, находившаяся в "шестерке".

Все пострадавшие доставлены в больницу, угрозы жизни, по информации врачей, нет.