29 января Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляцию ООО "Кроношпан ОСБ" на решение Октябрьского районного суда г. Новороссийска. Ранее районный суд постановил взыскать с компании почти полмиллиарда рублей в пользу некоего гражданина Левковича.

Такого в российской судебной практике, кажется, еще не было: зарегистрированный и работающий в Башкирии иностранный инвестор вынужден судиться за почти две тысячи километров от своего производства в районном суде на астрономическую сумму. Правда, теневым фигурантом истории может быть совладелец Челябинского трубопрокатного завода (Группа ЧТПЗ) миллиардер Андрей Комаров, адвокатам которого с поразительной легкостью удается добиваться нужных решений в судах Краснодарского края. Проблема в том, что небольшое по меркам двух государств дело грозит отпугнуть от России тех немногочисленных инвесторов из Австрии, которые продолжают работать в нашей стране, несмотря на жесткие санкции США и ЕС.

История вкратце такова. Несколько лет назад компания ООО "Орис" задолжала "Кроношпан ОСБ" внушительную сумму. В итоге компании заключили соглашение об отступном. "Кроношпан ОСБ" - российская "дочка" известного австрийского бренда Kronospan с более чем вековой историей. Компания занимается деревообработкой, поэтому была достигнута договоренность о погашении долга линией по производству ОСП (ориентировочно стружечных плит).

Казалось бы, вопрос решен цивилизованно. Но через год компания "Орис", председателем совета директоров которой СМИ называли самого миллиардера Комарова, вдруг сама потребовала взыскать с зарубежного инвестора почти полмиллиарда рублей - под предлогом неуплаченного НДС.

Подобные истории могут серьезно пошатнуть доверие иностранных партнеров к нашему бизнесу

Арбитражный суд Москвы ожидаемо отклонил иск - в соглашении о предоставлении отступного было четко прописано, что указанная операция не облагается НДС. Но затем представители "Ориса" сами решили отказаться от иска и прекратить дело (примечательно, что в суде интересы компании представлял в том числе столичный адвокат Рустам Курмаев, ранее помогавший в судах миллиардеру Комарову). И тут появился некий гражданин Левкович, которому якобы по договору с "Орисом" ранее перешли все права требований к ООО "Кроношпан ОСБ". Реальность самого договора вызывает множество вопросов. Какая компания уступит многомиллионные активы стороннему человеку, ранее не замеченному в крупном бизнесе? В столичном арбитраже "Орис" тоже не упоминал о переуступке долга, заявляя претензии исключительно от себя.

Для чего был нужен гражданин Левкович, становится понятным из дальнейшего развития событий. "Орис" запускает формальный иск против Левковича в Новороссийске, по месту его прописки. Октябрьский райсуд города-героя, несмотря на вступившее в силу решение Арбитража, в мотивировочной части решения указал помимо прочего, что "Кроношпан ОСБ" имеет долг перед Левковичем в 431,9 миллиона рублей. Шито белыми нитками, скажете вы? Опешившие от такой наглости инвесторы, наверное, тоже так подумали. И попытались обжаловать решение в Краснодарском краевом суде. Но безуспешно.

Для вынесения следующего решения, уже с резолютивной формулировкой взыскания долга, поручителем выступил фотограф из Новороссийска Артур Папян - судя по всему, он тоже был нужен для того, чтобы дело рассматривалось на Кубани. Согласно материалам, фотограф-фрилансер якобы поручился имуществом за крупный европейский завод.

"Привлечение" поручителя позволило использовать все тот же Октябрьский райсуд Новороссийска, в котором так успешен адвокат Курмаев. Причем районный суд решил взыскать с крупного предприятия, работающего в 30 странах мира, "долг" с процентами, а также наложил арест на его имущество в России. И вот успешный инвестор… вдруг оказался должником.

До последнего момента австрийские компании были одними из самых смелых, кто не побоялся пойти против антироссийских санкций США и ЕС. Чтобы их в этом поддержать, кстати, со стороны России делалось и делается очень много, причем на самом высоком уровне. Однако все усилия государства и его институтов могут быть запросто перечеркнуты решением районного суда, к слову, вынесенным именем всей Российской Федерации.

Чем закончится история, пока неясно. Известно, что Верховный суд России пристально следит за резонансными судебными процессами в регионах, поэтому хотелось бы надеяться, что и эта вопиющая история не окажется незамеченной. Обогащать судебную практику решениями, после которых остается только разводить руками, - значит плодить общественное недоверие. Не говоря уже о том, что подобные истории могут серьезно пошатнуть доверие иностранных партнеров к нашей стране. И если мы действительно строим современное правовое государство, в котором интересы инвестора защищаются законом, то мы вправе получить ответ на вопрос: чем обусловлен "краснодарский феномен" - вроде бы и придраться не к чему, но по существу за нос водят.