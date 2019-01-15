Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков

На заседание суда приехали родственники моряков и украинский омбудсмен Людмила Денисова, а также многочисленные журналисты как российские, так и украинские. Причем к коллегам из "незалежной" не было и тени какого-то негатива со стороны российских коллег. Сложно представить себе такую же благодушную ситуацию на суде в Киеве, где, например, судят российских ополченцев, воевавших в Донбассе. Или на процессе по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Само заседание по просьбе следствия ФСБ проходило в закрытом для прессы режиме.

Как рассказала Денисова, родственники моряков смогли пообщаться с ними в зале заседаний суда. "Родным удалось пообщаться с моряками и поддержать ребят лично, когда судья ушла в совещательную комнату", - сообщила она.

В начале заседания адвокаты заявили ходатайство о передаче дела в Московский гарнизонный военный суд. По мнению защиты, все задержанные попадают под конвенцию о военнопленных, дела которых слушаются именно военными судами. Сами моряки также отказались давать показания в суде, сославшись на статью 17 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Этот документ предусматривает, что военнопленный при допросе обязан сообщить только свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер.

Лефортовский суд отказал в передаче дела в военный суд. Согласно официальной российской позиции, задержанные не являются военнопленными, поскольку обвиняются в совершении уголовного преступления. Кроме того, Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". После задержания катера и буксир отконвоировали в порт Керчи. Их экипажам - 22 военным морякам, а также двум прикомандированным сотрудникам Службы безопасности Украины, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, группой лиц по предварительному сговору, либо с применением насилия или с угрозой его применения.