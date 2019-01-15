В Камышине лжегазовиков задержали за обман пенсионеров

В городе Камышин Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов задержали трех местных жителей.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчины, представившись сотрудниками газовой службы, осматривали газовое оборудование в домах. Выбирались квартиры пенсионеров.

Схема мошенников выглядела следующим образом. Выявив "нарушения" в эксплуатации газовых приборов, людям предлагалось уплатить штраф. Однако для этого необходимо было проехать в офис компании, расположенный в Волгограде.

Зная, что для пенсионеров столь дальние прогулки обременительны, мошенники предлагали оплатить необходимую сумму на месте. Полученные наличные деньги присваивались. Всего, по данным полиции, у трех потерпевших было похищено 85 тысяч рублей.

Все трое злоумышленников задержаны, они уже сознались в содеянных преступлениях, возбуждено уголовное дело. За мошенничество им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.