В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой

В Краснодаре судью Краснодарского гарнизонного военного суда заподозрили в том, что он сбил девушку, переходившую на светофоре дорогу по пешеходному переходу. Впервые эта информация, опубликованная очевидцами происшествия, появилась в социальных сетях. Сегодня ее подтвердили источники "РГ" в правоохранительных и судебных органах региона.

Однако остается невыясненным, пытался ли скрыться судья с места происшествия.

По словам очевидцев происшествия, инцидент произошел на пересечении улиц Стахановской и Тургенева 21 декабря 2018 года. Однако только сейчас видео с записью ЧП появилось в соцсетях. В МВД и прокуратуре видеозапись не комментируют.

По данным очевидцев, после того как водитель на Kia Optima на пешеходном переходе "сбил девушку, он попытался уехать с места происшествия". Но его машину заблокировали "другие автомобилисты и вызвали полицию". Вышедший из Kia Optima мужчина якобы говорил, что он судья, "показывал удостоверение, обещал всех посадить". В полиции и Краснодарском гарнизонном военном суде официально эту информацию не подтверждают, но и не опровергают

Пострадавшая девушка, по предварительным данным, оказалась 18-летней студенткой и получила травму ноги.

Прибывшие на место ЧП полицейские, составили протокол о ДТП и правонарушении, а затем отпустили мужчину. Какие дальнейшие меры будут приняты в отношении этого участника ДТП, в правоохранительных органах пояснить на данный момент отказываются.