В Ростове реформа общественного транспорта привела к коллапсу

В Ростове реформа общественного транспорта закончилась многочисленными судами перевозчиков с мэрией. Из-за нехватки водителей движение городского транспорта на многих маршрутах парализовано, в результате администрация муниципалитета и транспортные компании завалили суды исками друг против друга. Городской департамент транспорта подал 12 исков против перевозчиков, среди которых оказались и муниципальные предприятия.

Общая сумма претензий к ним - более 1,3 миллиона рублей. Нарекания к работе общественного транспорта возникли после недавнего реформирования этой сферы. Главное новшество - сокращение количество маршруток и увеличение числа автобусов, а также изменение схемы движения. Это привело к сокращению подвижного состава почти вдвое, что вызвало шквал обоснованной критики и жалоб пассажиров, не имеющих возможности, как раньше, быстро доехать до нужного места. Транспортную реформу готовили не один год.

После анализа данных пассажиропотока в Ростове было упразднено 40 маршрутов и введено около десяти новых. Изменения произошли не только в маршрутной сетке. Значительно повысились требования к перевозчикам: примерно треть подвижного состава должна иметь двигатель стандарта Евро-4 и кондиционер, а также соответствовать нормам перевозки инвалидов-колясочников.

Интересно, что после конкурса, проведенного мэрией, на рынок пассажирских перевозок в Ростове вышли новые игроки, причем иногородние, а местные остались без работы. Одно из них, АТП-3 "Транссервис", попыталось оспорить итоги конкурса в арбитражном суде, поскольку ее маршруты "отняла" фирма из Ижевска.

Как выяснилось, некоторые выигравшие муниципальный контракт перевозчики не смогли выполнить требования заказчика и попали в черный список. В частности, предприятия не выпустили необходимое количество автобусов на маршруты из-за нехватки водителей.

В областной Ассоциации работников транспорта и туризма объясняют это тем, что водителей днем с огнем не сыщешь, потому что тех не устраивают новые требования к их работе. Возникшая кадровая проблема может обернуться для перевозчиков немалыми штрафами. В свою очередь, ростовская прокуратура вынесла предписание главе администрации города Виталию Кушнареву в связи с массовыми жалобами населения на работу общественного транспорта. В ответ власти пошли на крайнюю меру - суды с предприятиями и расторжение контракта на один из маршрутов, исполнитель которого внесен в реестр недобросовестных поставщиков.