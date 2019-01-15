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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Город в трауре

В Шахтах готовятся хоронить погибших при взрыве жилого дома
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
16 января в Шахтах - день траура по погибшим при взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме по улице Хабарова. Жертвами трагедии стали четыре человека, еще один числится пропавшим без вести.

Напомним, мощный взрыв на верхнем этаже девятиэтажки произошел в 6.15 в понедельник. По предварительным данным, его эпицентром стала квартира N 72, тело хозяйки которой, Людмилы Власовой, 1952 года рождения, спасатели обнаружили во вторник.

Также погибла 31-летняя Виктория Ларикова из квартиры N 71, сотрудница городской детской больницы, мама двухлетней девочки. Сам ребенок и ее отец чудом выжили. Их достали из-под завалов практически сразу после взрыва и госпитализировали.

- Ночь девочка провела спокойно, с ней бабушка. Ее состояние ближе к средней тяжести, но удовлетворительное, - рассказала во вторник министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская на заседании оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим при взрыве.

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Состояние Кирилла Ларикова также стабильное, мужчина получил травмы средней тяжести. Также медицинская помощь была оказана амбулаторно пятерым спасенным из-под завалов.

Глава администрации города Шахты Андрей Ковалев предложил в среду объявить в городе день траура по погибшим при взрыве. Городские власти возьмут на себя все расходы по организации их похорон. Также Ковалев сообщил, что собрано 79 заявлений на оказание помощи пострадавшим в результате ЧП.

Всего повреждено 16 квартир, четыре сильно разрушены. В гостинице находятся 28 человек. Это 12 семей, в том числе двое детей.

Точное количество квартир, которые получили повреждения, будет известно только после полного обследования здания, которое проведут сразу после завершения аварийных работ, тогда же будет определена окончательная компенсация пострадавшим. Пока она колеблется от 200 до 600 тысяч рублей. Семьям погибших Виктории Лариковой и Людмилы Власовой будет выделено по одному миллиону рублей.

На сегодня причина ЧП пока не установлена. Но основная версия - взрыв газа. По многочисленным рассказам жильцов, в доме плохо работало отопление, и люди нередко спасались от холода, включая газовые конфорки...

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
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