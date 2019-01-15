В Симферополе построят канализационный коллектор за 11 млрд рублей

Через четыре года в Симферополе должно завершиться строительство главного канализационного коллектора, протяженностью почти 17 километров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

По ее данным, в конце ноября 2018 года конкурс на проектирование, строительство и эксплуатацию объекта выиграло петербургское ООО "Тоннельгеострой". Проектирование коллектора оценено в 544 миллиона рублей. Стоимость строительства составит 9,4 миллиарда рублей. 25 декабря городская администрация Симферополя подписали соответствующий контракт. В общей сложности сооружение коллектора обойдется в сумму около 11 миллиардов рублей. Его пропускная способность составит 175 тысяч кубометров стоков в сутки.

- Коллектор глубокого заложения в Симферополе - это сложное инженерно-геологическое сооружение. Подрядчику предстоит построить более 14 километров и реконструировать около двух с половиной километров коллектора в условиях города и непростого крымского рельефа, - отметил министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев. - Объект решит значительное количество задач водоотведения, позволит исключить ряд канализационных насосных станций и устаревших напорных коллекторов.

Строительство главного канализационного коллектора глубокого заложения началось в Симферополе в советское время, однако не было завершено. До сих пор в крымской столице остаются не канализованными целые микрорайоны. Инженерные коммуникации отсутствуют в микрорайоне Заводское, частично отсутствует в Старом городе и районе Красной горки. Нерешенность этой проблемы долгие годы оставалась сдерживающим фактором для развития столицы республики. Объект должен быть построен в 2022 году.