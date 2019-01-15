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15.01.2019 11:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Виноматериал

Виноделы Крыма просят принять отраслевой закон и определиться с термином
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Юга России №7764 (6)
Законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в РФ", которого вот уже пять лет ждут в Крыму, получился сырым и недоработанным. В нем больше пробелов и несуразиц, чем можно было ожидать. К такому выводу пришли эксперты отрасли в республике. Тем не менее они просят принять закон как можно скорее, иначе отечественному виноделию грозит упадок.
Большинство крымских производителей гордятся использованием классических технологий изготовления вина. Фото: Анна Катаева/РГ Большинство крымских производителей гордятся использованием классических технологий изготовления вина. Фото: Анна Катаева/РГ
Большинство крымских производителей гордятся использованием классических технологий изготовления вина. Фото: Анна Катаева/РГ

В самом деле законопроект "О развитии виноградарства и виноделия" по общему признанию экспертного сообщества Крыма вышел неудачным. В Государственную думу РФ его внесли еще в 2014 году, и с тех пор он фактически без движения пролежал на полке. Однако в ноябре минувшего года документ все же прошел первое чтение и теперь отправлен на доработку. Сами же виноделы, которых никто не приглашал к работе над основным текстом документа, ознакомились с ним только прошлой осенью и были крайне удивлены содержанием. Многим экспертам показалось непонятным, зачем потребовалось перепрыгивать через ступеньку, сразу принимая закон о развитии отрасли, минуя базовый - "О виноградарстве и виноделии". Но еще больше удивило отсутствие в документе, внесенном на рассмотрение парламента, основополагающих понятий.

Фото: depositphotos
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- В законопроекте о виноградарстве практически ничего не говорится. Все, что здесь сказано, касается виноделия и контроля за данным процессом, - недоумевает директор винно-коньячного завода "Бахчисарай" Виталий Аксаний.

Ничего не сказано ни о питомниках, ни о посадочном материале, ни о технических, столовых или универсальных сортах винограда. Не раскрыто ни одно из базовых понятий, на которых держится отрасль, утверждает эксперт. И это не единственное белое пятно в документе. Точно так же законопроект не раскрывает многие понятия, связанные с виноделием и вином. Например, знаменитые массандровские вина, крепленные этиловым спиртом, сейчас относятся к категории винных напитков. Но таковыми они становятся лишь в бутылке. А перевезти их с одного завода на другой в цистерне, чтобы разлить, сегодня невозможно, поскольку подобную транспортировку нельзя отразить в системе ЕГАИС. В законопроекте отсутствует и следующее важное понятие - виноматериал. Ни слова не сказано о плодовых, фруктовых и ягодных винах. Зато есть термин "алкогольная продукция", к которому можно отнести практически все, утверждает эксперт.

- За терминологией скрывается методика контроля. Ведь в понятие "алкогольная продукция" входит очень много всего, начиная от денатурата, - говорит Виталий Аксаний. - А еще парфюмерная продукция. Это все алкоголь, потому что базой для нее является спирт. В законопроекте написано, что вино - это алкогольная продукция. Первое, что должно быть в законе, - это термин "винодельческий продукт".

Эксперты считают, что недопустимо объединять под термином "винодельня" и крупные предприятия, такие как "Инкерман" или "Массандра", и небольшие фермерские хозяйства. Кроме того, излишним является требование владеть технологическим оборудованием полного цикла производства вина. Фермеры могут арендовать такие мощности, поскольку их покупка слишком обременительна при небольшом производстве. А вот собственную лабораторию контроля качества продукции вполне целесообразно иметь на каждом предприятии, независимо от размера. Все эти пробелы нужно восполнить.

Крымские виноделы попросили принять закон для защиты от подделок

Однако еще больше виноградари и виноделы Крыма опасаются, что их отрасль вообще не получит отраслевой закон, а на нее будет распространено действие 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Соответствующие поправки в законодательство уже внесены в Госдуму.

- Мы в своем коллективе пришли к единому мнению, что законопроект нужно принимать во втором чтении, а впоследствии его дорабатывать, - говорит врио директора института "Магарач" Владимир Лиховский. - Дело в том, что если мы сейчас опоздаем и первыми примут поправки в 171-ФЗ, тогда у нас в принципе не будет закона о развитии виноградарства и виноделия. Эти два закона друг другу противоречат.

Виноградари и виноделы Крыма уверены, что их отрасль должна быть выведена из сферы Росалкогольрегулирования и подчинена Министерству сельского хозяйства РФ. Производители крепкого алкоголя заинтересованы в том, чтобы виноделие не создавало им конкуренцию и производство вина регулировалось наравне с водочной продукцией.

- 29 июля 2018 года в первом чтении уже были приняты соответствующие поправки в 171-ФЗ и их рекомендовали ко второму чтению в октябре минувшего года, - рассказал председатель агрокомитета Торгово-промышленной палаты Крыма Юрий Комов. - К счастью, оно не состоялось. Нас поддержали Краснодар, Ставрополь, Ростов, Дагестан. Организация предпринимателей России "Опора" единогласно приняла решение об обращении к главе Думы и в Общественную палату РФ с тем, чтобы оказать содействие в приостановлении принятия поправок в 171-ФЗ.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Накануне Нового года стало известно, что Общественная палата РФ попросила руководство Госдумы приостановить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации", поскольку он нуждается в доработке.

- Законопроект принят в первом чтении, но не прошел общественную экспертизу. В связи с этим принято решение обратиться к руководству Госдумы РФ с просьбой приостановить рассмотрение во втором чтении данного законопроекта, - сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Иван Абажер.

По его словам, специально созданная при Общественной палате РФ рабочая группа обобщит предложения виноградарей и виноделов и направит их в адрес профильного комитета Госдумы. Абажер также подчеркнул, что необходимо предусмотреть ряд важных преференций для отрасли.

Комментарий

Сергей Петелин, заместитель министра сельского хозяйства РК:

- Да, законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в РФ" несовершенен. В нем много недоработок, но у нас еще есть время внести изменения. Концептуально он должен быть поддержан, и ко второму чтению в него нужно внести поправки, о которых говорит экспертное сообщество.

Между тем

Республика Крым станет пилотным регионом для модернизации виноградарства. В 2019 году Росагролизинг планирует инвестировать в нее около 250 миллионов рублей. В связи с отсутствием в стране производства техники и оборудования для закладки, ухода за виноградниками и сбора урожая компания намерена передавать в лизинг импортное узкоспециализированное оборудование, не имеющее отечественных аналогов. На сегодняшний день потребность хозяйств региона в такой технике оценивается более чем в 100 единиц.

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