Законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в РФ", которого вот уже пять лет ждут в Крыму, получился сырым и недоработанным. В нем больше пробелов и несуразиц, чем можно было ожидать. К такому выводу пришли эксперты отрасли в республике. Тем не менее они просят принять закон как можно скорее, иначе отечественному виноделию грозит упадок.

В самом деле законопроект "О развитии виноградарства и виноделия" по общему признанию экспертного сообщества Крыма вышел неудачным. В Государственную думу РФ его внесли еще в 2014 году, и с тех пор он фактически без движения пролежал на полке. Однако в ноябре минувшего года документ все же прошел первое чтение и теперь отправлен на доработку. Сами же виноделы, которых никто не приглашал к работе над основным текстом документа, ознакомились с ним только прошлой осенью и были крайне удивлены содержанием. Многим экспертам показалось непонятным, зачем потребовалось перепрыгивать через ступеньку, сразу принимая закон о развитии отрасли, минуя базовый - "О виноградарстве и виноделии". Но еще больше удивило отсутствие в документе, внесенном на рассмотрение парламента, основополагающих понятий.

- В законопроекте о виноградарстве практически ничего не говорится. Все, что здесь сказано, касается виноделия и контроля за данным процессом, - недоумевает директор винно-коньячного завода "Бахчисарай" Виталий Аксаний.

Ничего не сказано ни о питомниках, ни о посадочном материале, ни о технических, столовых или универсальных сортах винограда. Не раскрыто ни одно из базовых понятий, на которых держится отрасль, утверждает эксперт. И это не единственное белое пятно в документе. Точно так же законопроект не раскрывает многие понятия, связанные с виноделием и вином. Например, знаменитые массандровские вина, крепленные этиловым спиртом, сейчас относятся к категории винных напитков. Но таковыми они становятся лишь в бутылке. А перевезти их с одного завода на другой в цистерне, чтобы разлить, сегодня невозможно, поскольку подобную транспортировку нельзя отразить в системе ЕГАИС. В законопроекте отсутствует и следующее важное понятие - виноматериал. Ни слова не сказано о плодовых, фруктовых и ягодных винах. Зато есть термин "алкогольная продукция", к которому можно отнести практически все, утверждает эксперт.

- За терминологией скрывается методика контроля. Ведь в понятие "алкогольная продукция" входит очень много всего, начиная от денатурата, - говорит Виталий Аксаний. - А еще парфюмерная продукция. Это все алкоголь, потому что базой для нее является спирт. В законопроекте написано, что вино - это алкогольная продукция. Первое, что должно быть в законе, - это термин "винодельческий продукт".

Эксперты считают, что недопустимо объединять под термином "винодельня" и крупные предприятия, такие как "Инкерман" или "Массандра", и небольшие фермерские хозяйства. Кроме того, излишним является требование владеть технологическим оборудованием полного цикла производства вина. Фермеры могут арендовать такие мощности, поскольку их покупка слишком обременительна при небольшом производстве. А вот собственную лабораторию контроля качества продукции вполне целесообразно иметь на каждом предприятии, независимо от размера. Все эти пробелы нужно восполнить.

Однако еще больше виноградари и виноделы Крыма опасаются, что их отрасль вообще не получит отраслевой закон, а на нее будет распространено действие 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Соответствующие поправки в законодательство уже внесены в Госдуму.

- Мы в своем коллективе пришли к единому мнению, что законопроект нужно принимать во втором чтении, а впоследствии его дорабатывать, - говорит врио директора института "Магарач" Владимир Лиховский. - Дело в том, что если мы сейчас опоздаем и первыми примут поправки в 171-ФЗ, тогда у нас в принципе не будет закона о развитии виноградарства и виноделия. Эти два закона друг другу противоречат.

Виноградари и виноделы Крыма уверены, что их отрасль должна быть выведена из сферы Росалкогольрегулирования и подчинена Министерству сельского хозяйства РФ. Производители крепкого алкоголя заинтересованы в том, чтобы виноделие не создавало им конкуренцию и производство вина регулировалось наравне с водочной продукцией.

- 29 июля 2018 года в первом чтении уже были приняты соответствующие поправки в 171-ФЗ и их рекомендовали ко второму чтению в октябре минувшего года, - рассказал председатель агрокомитета Торгово-промышленной палаты Крыма Юрий Комов. - К счастью, оно не состоялось. Нас поддержали Краснодар, Ставрополь, Ростов, Дагестан. Организация предпринимателей России "Опора" единогласно приняла решение об обращении к главе Думы и в Общественную палату РФ с тем, чтобы оказать содействие в приостановлении принятия поправок в 171-ФЗ.

Накануне Нового года стало известно, что Общественная палата РФ попросила руководство Госдумы приостановить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации", поскольку он нуждается в доработке.

- Законопроект принят в первом чтении, но не прошел общественную экспертизу. В связи с этим принято решение обратиться к руководству Госдумы РФ с просьбой приостановить рассмотрение во втором чтении данного законопроекта, - сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Иван Абажер.

По его словам, специально созданная при Общественной палате РФ рабочая группа обобщит предложения виноградарей и виноделов и направит их в адрес профильного комитета Госдумы. Абажер также подчеркнул, что необходимо предусмотреть ряд важных преференций для отрасли.

Комментарий

Сергей Петелин, заместитель министра сельского хозяйства РК:

- Да, законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в РФ" несовершенен. В нем много недоработок, но у нас еще есть время внести изменения. Концептуально он должен быть поддержан, и ко второму чтению в него нужно внести поправки, о которых говорит экспертное сообщество.

Между тем



Республика Крым станет пилотным регионом для модернизации виноградарства. В 2019 году Росагролизинг планирует инвестировать в нее около 250 миллионов рублей. В связи с отсутствием в стране производства техники и оборудования для закладки, ухода за виноградниками и сбора урожая компания намерена передавать в лизинг импортное узкоспециализированное оборудование, не имеющее отечественных аналогов. На сегодняшний день потребность хозяйств региона в такой технике оценивается более чем в 100 единиц.