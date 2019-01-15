Власти Крыма оценили возможность прохода кораблей НАТО в Азовское море

Межгосударственное соглашение между Украиной и Россией, подписанное в 2003 году, исключает возможность прохода кораблей третьих стран в воды Азовского моря без согласования с обоими государствами. Поэтому проход кораблей НАТО через Керченский пролив без согласия России исключен. Об этом "РГ" заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов.

- Азовское море - это внутренний водоем двух государств - Украины и России, и корабли никаких других стран не имеют права зайти в них, - заявил Мурадов. - Без согласия России ни один военный корабль третьих стран туда не зайдет. Такого согласия, как не раз говорил наш министр иностранных дел, Россия не даст.

Мурадов считает, что декабрьская провокация с попыткой незаконного прохода кораблей ВМСУ по Керчь-Еникальскому каналу как раз и задумывалась в Киеве для обвинения России в агрессии и последующего приглашения "международных партнеров".

- Но есть единая процедура прохода канала для всех без исключения кораблей, - напомнил Мурадов. - Если они ее выполнят - никаких проблем нет: наша лоцманская проводка будет им гарантирована, как это было и в предыдущие времена. Если ж они пойдут на таран - действия нарушителей будут вновь пресечены как положено.

Напомним, ранее так называемый "замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины" Юрий Грымчак заявил о планах Киева продолжить попытки прохода кораблей ВМСУ через Керченский пролив.