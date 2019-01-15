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15.01.2019 06:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жертвой взрыва газа в Шахтах стала еще одна женщина

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело женщины на месте частичного обрушения многоэтажки в ростовских Шахтах. Предполагается, что погибшая проживала в квартире номер 72.

В Шахты для защиты от мародеров стянуты подразделения Росгвардии

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России. Таким образом, число жертв взрыва газа увеличилось до двух человек. Ранее сообщалось о гибели 35-летней женщины. Из-под завалов были спасены семь человек. По-прежнему судьба еще трех человек остается неизвестной.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в понедельник утром в девятиэтажном доме №16 на улице Хабарова. В результате были частично разрушены четыре квартиры. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В городе Шахты насчитали 14 тысяч незаконных отопительных приборов
Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область РГ-Фото Взрывы газа в домах
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