Жертвой взрыва газа в Шахтах стала еще одна женщина

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело женщины на месте частичного обрушения многоэтажки в ростовских Шахтах. Предполагается, что погибшая проживала в квартире номер 72.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России. Таким образом, число жертв взрыва газа увеличилось до двух человек. Ранее сообщалось о гибели 35-летней женщины. Из-под завалов были спасены семь человек. По-прежнему судьба еще трех человек остается неизвестной.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в понедельник утром в девятиэтажном доме №16 на улице Хабарова. В результате были частично разрушены четыре квартиры. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.