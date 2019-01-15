Челябинец попытался въехать в магазин на внедорожнике

Полиция Челябинска выясняет обстоятельства инцидента у супермаркета одной из торговых сетей, ко входу в который прямо по ступенькам заехал внедорожник марки Mercedes-Benz. Проводится административное расследование, сообщили во вторник в городской ГИБДД.

- Личность водителя иномарки уже установлена, признаков алкогольного опьянения у него не обнаружено, - сообщил представитель ГИБДД Челябинска Андрей Юрин. - По результатам расследования водитель может быть привлечен к административной ответственности за хулиганство и нарушение правил дорожного движения. В частности, за движение по пешеходным дорожкам и тротуару предусмотрен штраф на сумму в две тысячи рублей.

Выходку водителя белого Mercedes уже горячо обсуждают в соцсетях. Самая расхожая шутка - о том, что нарушитель спешил за спиртным и въехал по ступенькам в магазин, чтобы успеть до его закрытия.