Экс-замгубернатора Курганской области отправили на три года в колонию

Курганский городской суд признал виновным бывшего заместителя губернатора, директора департамента экономического развития Сергея Чебыкина в превышении должностных полномочий и приговорил его к трем годам колонии общего режима с лишением права занимать государственные должности на три года. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда.

Экс-замглавы осудили за то, что он подписал незаконное распоряжение и обязал директора Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области заключить договор поручительства между компанией "Уральский топливный союз" (УТС) и коммерческим банком "Кетовский" на 16 миллионов рублей по кредиту на 28 миллионов. До этого совет фонда дважды отказывал заявителю в поручительстве, так как был серьезный риск потерять деньги: у предприятия не было основных средств, а ссуды превышали ежеквартальную выручку более чем в десять раз. Кроме того, господдержка на него не распространялась. Замгубернатора настоял, директор фонда подчинилась, договор поручительства был подписан. Между тем опасения фонда подтвердились: УТС долг не вернул, а в феврале 2018 года был признан банкротом. Банк потребовал через Арбитражный суд 16 миллионов от поручителя. Получилось, что именно по вине Сергея Чебыкина Гарантийный фонд понес ущерб.

Впрочем, бывший замгубернатора в суде свою вину не отрицал, а напротив, полностью признал и раскаялся в содеянном. По его словам, он хотел помочь развитию бизнеса в Курганской области и "раздать деньги предпринимателям, чтобы они могли работать". На предприятии, за которое поручился фонд, трудилось много жителей небольшого Каргапольского района, было желание его поддержать. Защита утверждала, что на момент подписания договора поручительства не было никаких сомнений, что УТС выплатит банку кредит.

По просьбе Чебыкина уголовное дело в отношении него рассматривалось в особом порядке, без судебного разбирательства и допроса свидетелей. Экс-чиновник заверил суд, что готов приложить все усилия, чтобы возместить ущерб. Частично он это уже сделал: внес на счет фонда 100 тысяч рублей. Кроме того, выставил на продажу свой автомобиль.

У потерпевшей стороны - Гарантийного фонда (сейчас он переименован в Инвестиционное агентство), похоже, претензий к бывшему замгубернатора нет. Во всяком случае, ее представитель сообщил в суде, что исковых требований они заявлять не собираются.

Сергей Чебыкин - кандидат экономических наук. Правительство Курганской области и областная дума представили на него блестящие характеристики, подчеркивая его большую роль в развитии предпринимательства в регионе и привлечении инвестиций. Учитывая все эти плюсы, а также активное сотрудничество подсудимого со следствием, гособвинитель просил для бывшего замгубернатора четыре года лишения свободы условно. Суд принял во внимание заслуги и награды Чебыкина, а также стремление загладить вину. Однако сумму в 100 тысяч рублей, перечисленную на счет фонда, посчитал несоразмерной ущербу.

По решению суда, ближайшие три года экс-чиновник проведет в колонии. При отбывании наказания ему зачтется время нахождения под домашним арестом. Впрочем, он может еще обжаловать вердикт. Правда, гособвинитель Олег Виноградов пояснил, что особенности закона таковы, что при рассмотрении дела в особом порядке приговор не может быть обжалован по фактическим обстоятельствам дела. То, что установил судья, с этим осужденный не может поспорить, это принимается за истину. Можно обжаловать лишь в связи с нарушением уголовно-процессуального закона или несогласием с размером назначенного наказания.