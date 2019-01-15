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15.01.2019 11:22
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Легендарного бойца Джеффа Монсона прооперировали на Урале

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Известного бойца смешанных единоборств, а с недавних пор и российского гражданина Джеффа Монсона прооперировали в городе Миассе Челябинской области. Ему провели замену поврежденного сустава, сообщили во вторник в медучреждении.

Фото: AP Photo/Jeff Chiu
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- Операция по замене сустава длилась 45 минут. Пациент был непростым. Многочисленные травмы, более 90 боев на профессиональном ринге - всё это не могло не сказаться на состоянии организма, и это, безусловно, нужно было учитывать. Но операция завершена, и Джефф идет на поправку, начат процесс реабилитации, - сообщил лечащий врач спортсмена Андрей Филиппов.

На Южном Урале легендарный боец, двукратный чемпион мира в рестлинге и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, далеко не впервые. Он уже дважды приезжал в Челябинск в качестве гостя международного турнира по смешанным единоборствам, проводил мастер-класс для юных спортсменов. В прошлом году многие заметили, что Джефф немного прихрамывает.

Еще в сентябре Монсон, (несмотря на травмы и возраст, он все еще официально свою спортивную карьеру не завершил), решил всерьез заняться своим здоровьем. Начал с того, что попросил друзей порекомендовать хорошую клинику. Однако прежде чем решиться на хирургическое вмешательство, ему пришлось пройти серьезное обследование и полностью довериться докторам.

- Джефф, несмотря на свой звездный статус, с большим почтением относится к докторам, медсестрам, всему медицинскому персоналу, - пояснила представитель клиники Наталья Чанова. - Он с гордостью говорит всем, что его сын Джошуа учится на врача общей практики, а сам он по первому образованию - психолог.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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