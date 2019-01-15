Первые семьи магнитогорцев получили документы на покупку квартир

В Магнитогорске собственники пострадавших при взрыве газа квартир в доме по проспекту Карла Маркса,164, начали получать уведомления на единовременную выплату для покупки жилья. Средства из федерального бюджета для этих целей уже поступили в Челябинскую область, сообщили во вторник в правительстве региона.

- Первые три семьи получили уведомления о выплатах на покупку жилья, которые являются гарантийным подтверждением оплаты сделки - бюджетные деньги продавцу недвижимости будут перечислены на банковский счет, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - В каждом документе указано, какая именно сумма предусмотрена его владельцу на приобретение недвижимости.

Новые квартиры пострадавшим будут приобретаться, исходя из расчета стоимости утраченной жилплощади. Для этого использована средняя стоимость квадратного метра жилья в размере 31 тысячи 725 рублей, установленная Минстроем РФ для Челябинской области на первый квартал 2019 года. Причем, по оценкам специалистов, реальная стоимость "квадрата" жилья в Магнитогорске сегодня несколько ниже, что дает пострадавшим возможность улучшить условия проживания.

На повестке дня - жилищный вопрос 101 магнитогорской семьи, которые проживали в седьмом и восьмом подъездах пострадавшего дома и остались без крыши над головой. На приобретение квартир для них из федерального бюджета выделили 147 миллионов рублей. А пока людям дали возможность до трех месяцев снимать жилье за счет средств бюджета и благотворительного фонда, формируемого из пожертвований. И большинство из них уже воспользовались этой возможностью.

Кроме того, пострадавшие получат из областного бюджета компенсацию потерянного имущества на сумму от 300 до 500 тысяч рублей и такую же сумму из благотворительного фонда "Металлург".

- Для нас очень важно, чтобы люди как можно быстрее получили эти уведомления, чтобы они смогли купить жилье. По желанию они могут остаться жить в Магнитогорске или приобрети жилплощадь в любой другой территории РФ. Важно оказать пострадавшим всестороннюю помощь и поддержку в этом вопросе, - подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Кстати

В Челябинской области началась проверка внутриквартирного газового оборудования во всех домах с газовым подключением. По словам заместителя губернатора Сергея Шаля, обследование жилого фонда будет завершено до 1 марта 2019 года.