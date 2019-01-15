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15.01.2019 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске из горящего здания эвакуировали более 20 человек

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске при тушении пожара в здании бывшего общежития спасены более 20 человека. На месте ЧП найдено тело одного погибшего, сообщили во вторник в ГУ МЧС по региону.

Пожар возник на территории Киево-Печерского заповедника

- Сегодня на центральный пункт пожарной связи областного центра начали поступать многочисленные сообщения о клубах дыма из окон второго этажа здания бывшего общежития по улице Энергетиков в Челябинске, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Уже через семь минут огнеборцы приступили к тушению и эвакуации жителей. По маршевым лестницам подъезда с применением спасательных комплектов на свежий воздух были выведены 18 человек, среди них один ребенок. Еще трех человек спасли из окон с помощью автолестниц.

Одного пострадавшего спасатели обнаружили на пороге горящей квартиры. С помощью носилок его вынесли из здания и передали бригаде скорой помощи. Тело хозяина квартиры, уже без признаков жизни, оказалось внутри.

Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели. По предварительным данным, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем погибшего хозяина квартиры, злоупотреблявшего спиртными напитками.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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