В Екатеринбурге школу закрыли из-за острой вирусной инфекции

Судебные приставы Верх-Исетского района Екатеринбурга приостановили деятельность школьного пищеблока из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Проверку провели в учреждении в поселке Мичуринский, после того как 28 учащихся обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции.

Дело в отношении ООО, отвечающего за питание в школе, было возбуждено по инициативе территориального управления Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Свердловской области, в ходе проведенного исследования выяснилось, что в образовательном учреждении не обрабатывают надлежащим образом оборудование в пищеблоке. Кроме того, обнаружилось, что нарушены санитарно-эпидемиологические правила, которые позволяют предупредить распространение инфекционных заболеваний.

После проверки на кухне были обнаружены следы острой вирусной инфекции, поражающей слизистые оболочки человека - заразиться ею успели 28 детей.

После рассмотрения дела работа школы была приостановлена на 30 суток по решению суда. За это время организации, отвечающей за питание, необходимо устранить все обнаруженные нарушения.