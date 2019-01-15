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15.01.2019 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге школу закрыли из-за острой вирусной инфекции

Текст: Мария Гафурова

Судебные приставы Верх-Исетского района Екатеринбурга приостановили деятельность школьного пищеблока из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Проверку провели в учреждении в поселке Мичуринский, после того как 28 учащихся обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции.

Фото: iStock
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Дело в отношении ООО, отвечающего за питание в школе, было возбуждено по инициативе территориального управления Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Свердловской области, в ходе проведенного исследования выяснилось, что в образовательном учреждении не обрабатывают надлежащим образом оборудование в пищеблоке. Кроме того, обнаружилось, что нарушены санитарно-эпидемиологические правила, которые позволяют предупредить распространение инфекционных заболеваний.

После проверки на кухне были обнаружены следы острой вирусной инфекции, поражающей слизистые оболочки человека - заразиться ею успели 28 детей.

После рассмотрения дела работа школы была приостановлена на 30 суток по решению суда. За это время организации, отвечающей за питание, необходимо устранить все обнаруженные нарушения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Полномочия судебных приставов
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