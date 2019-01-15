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15.01.2019 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В школе в Тюменской области обвалился потолок

Текст: Мария Гафурова

Прокуратура Тюменской области организовала проверку после обрушения потолка в одной из школ Ишима. В результате инцидента никто из учащихся и сотрудников не пострадал.

Отслоение штукатурки произошло на третьем этаже школы №12 днем 14 января. Кусок площадью полтора квадратных метра упал в коридоре, в корпусе начальных классов. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас этот этаж закрыт на время ремонтных работ. Согласно информации на сайте образовательного учреждения, при осмотре потолка специалисты не выявили нарушений. Аварийная ситуация отсутствует, угрозы повторного обрушения нет.

В Саратовской области под тяжестью снега обвалилась крыша школы

Школа №12 была построена в 1959 году. Долгое время в ней проводились только текущие ремонты - вопрос о капитальном решается властями с 2017 года. Заявка на выделение денег для него поступила в главное управление строительства Тюменской области только в декабре 2018. Как сообщает мэрия Ишима, работы начнутся в 2019 году.

Сейчас ишимская районная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства, регламентирующего вопросы безопасности несовершеннолетних в образовательном учреждении.

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