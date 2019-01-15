Река шоколада парализовала движение на трассе США

В США на трассе перевернулся прицеп-цистерна, перевозивший жидкий шоколад. Авария произошла в штате Аризона, недалеко от города Флагстафф.
В результате на дорогу вылилось более 13 тысяч литров шоколада. Сладкая река заблокировала движение транспорта, сообщило в Twitter управление общественной безопасности Аризоны, отметив, что "сбор обещает быть вкусным". На то, чтобы убрать шоколад с проезжей части, понадобилось около четырех часов, пишет ТАСС.
В результате ДТП никто не пострадал. Установлено, что причиной аварии стала неисправность сцепления автомобиля и прицепа с цистерной.
There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD— Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) 14 января 2019 г.