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15.01.2019 05:30
Рубрика: В мире

Река шоколада парализовала движение на трассе США

В США на трассе перевернулся прицеп-цистерна, перевозивший жидкий шоколад. Авария произошла в штате Аризона, недалеко от города Флагстафф.

Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

В результате на дорогу вылилось более 13 тысяч литров шоколада. Сладкая река заблокировала движение транспорта, сообщило в Twitter  управление общественной безопасности Аризоны, отметив, что "сбор обещает быть вкусным". На то, чтобы убрать шоколад с проезжей части, понадобилось около четырех часов, пишет ТАСС.

В результате ДТП никто не пострадал. Установлено, что причиной аварии стала неисправность сцепления автомобиля и прицепа с цистерной.

В мире США
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