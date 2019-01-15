Рябков: Вашингтон стремится окончательно сломать ДРСМД

Россия полностью выполняет положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, претензии США не содержат конкретики, Вашингтон явно стремится окончательно сломать это соглашение. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги консультаций России и США о перспективах ДРСМД.

"После контакта в Женеве мы видим четкое стремление Вашингтона довести до конца заявленную линию на слом договора. Ответственность за это целиком и полностью ложится на американскую сторону, сколько бы коллеги из Вашингтона не пытались приписать нам действия, не вписывающиеся в его требования", - отметил дипломат, добавив, что Москва готова к диалогу, но только на основе равноправия, взаимного уважения, без выдвижения ультиматумов.

По его словам, Россия полностью выполняет положения ДРСМД, требования же США не подкреплены конкретикой, а их бескомпромиссность не позволяет рассчитывать на сближение подходов. В то же время Вашингтон не желает считаться с претензиями, выдвигаемыми российской стороной.

"В мероприятии принимали участие представители практически всех ведомств и структур с обеих сторон, которые занимаются темой ДРСМД​​​. Мы провели обзор ситуации, рассмотрели конкретные аспекты, вызывающие озабоченность с той и с другой стороны, обсудили ближайшую перспективу того, что может происходить с договором и вокруг него. В целом, вынуждены констатировать, что продвижения вперед нет", - заявил Рябков.

Тем не менее Россия предложила США провести еще один раунд консультаций, однако "американская сторона не подтвердила готовность к этому", отметил замминистра.

Дипломат подчеркнул, что Россия предложила американской стороне серию конкретных мер применительно к известной ракете 9М729, которые, на наш взгляд, позволили бы полностью снять любые подозрения, любые предположения американской стороны о несоответствии этого изделия требованиям договора. Однако Москва готова пойти на это лишь при условии встречной открытости американцев к снятию наших собственных озабоченностей, касающихся ракет-мишеней, ударных беспилотников, пусковых установок МК-41. "К конкретному разговору по этим сюжетам американская сторона оказалась не готова", - подчеркнул Рябков.

Он также отметил, что в ходе консультаций российская делегация постаралась донести до американской стороны, что "вся тяжесть последствий слома одного из важнейших элементов международной архитектуры в сфере контроля над вооружениями ляжет на Вашингтон". И пока США официально не уведомили о выходе из ДРСМД, Москва продолжит прилагать усилия по сохранению стратегической стабильности.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор. Правда, американский лидер отметил, что Штаты могут остаться в нем, если Россия и Китай сядут за стол переговоров с Вашингтоном и будут готовы заключить новое соглашение с американцами. В противном случае США оставляют за собой право начать разработку новых типов вооружений.