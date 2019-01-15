Роспотребнадзор предупредил россиян об активности гриппа в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян об ухудшении эпидемиологической ситуации в Европе, сообщается на сайте ведомства. Служба просит учитывать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ при планировании поездок в Европу.

В пяти странах (Исландия, Норвегия, Португалия, Швеция и Турция) зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа, в восьми странах - региональные вспышки, в четырех - локальные вспышки.

Также вспышки гриппа зафиксированы в Грузии и на Украине. Причем, по данным Минздрава Украины в стране от вируса AH1N1 зарегистрировано 25 летальных случаев.