Роспотребнадзор рассказал о маркировке молокосодержащих продуктов

"Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира" должны быть отмечены соответствующей маркировкой. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.

Также на стороне, обращенной к покупателю, должна быть размещена информация о наличии в молокосодержащем продукте с заменителей молочного жира, к примеру, в формулировке "содержит растительные масла".

Новые правила маркировки начали действовать с 15 июля 2018 года. Они закреплены в техническом регламенте Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции". В полном объеме документ вступил в силу в январе этого года, по истечению 180 календарных дней, в течение которого производители обязаны были изменить информацию на упаковке товаров.