Россиянам упростили получение компенсации за капремонт

Напомним, что Жилищный кодекс РФ устанавливает право регионов давать компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50 процентов, и достигшим 80 лет - в размере 100 процентов.

Нововведение "существенно облегчит людям пожилого возраста получение социальной поддержки", заявил журналистам, комментируя данную инициативу, глава нижней палаты Вячеслав Володин.

Он напомнил, что право на эту льготу предоставляется, только если гражданин доказал, что у него нет задолженности за капремонт. До сих пор пожилой человек, которому более семидесяти лет, лично занимался оформлением права на льготу. Для этого, отметил спикер ГД, приходилось ездить в различные учреждения за необходимыми документами и предоставлять эту информацию в уполномоченные органы.

В соответствии с изменениями в Жилищный кодекс, информацию об отсутствии долга теперь будут направлять в органы соцзащиты не сами граждане, а владельцы специального счета и фонда капремонта. На предоставление сведений будет не более пяти дней.