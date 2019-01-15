Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей

Если собственник земельного участка намеревается построить дачу в 4-5 и более надземных этажей, то он не сможет ее впоследствии узаконить. Об этом сообщил на пресс-конференции в "Российской газете" генеральный директор Московского областного БТИ Александр Беднягин.

Вступившие в силу в августе прошлого года поправки в Градостроительный кодекс четко определили критерии жилого дома. Жилым строением признается "отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости".

Поэтому, как подчеркнул Александр Беднягин, Росреестр просто не зарегистрирует право собственность, если параметры постройки не соответствуют этим ограничениям.

При этом глава МособлБТИ особо подчеркнул, что ограничения касаются планируемого и ведущегося строительства. Если право собственности на жилой или садовый дом уже зарегистрировано, никто не заставит этот дом перестраивать и сносить лишние этажи.