На чемпионате мира среди мужских команд, который проходит в Германии и Дании, матч России и Бразилии был ключевым для определения третьего участника группы "А", получающего право на попадание в дюжину сильнейших команд турнира.

А накануне россияне, руководимые главным тренером Эдуардом Кокшаровым, сотворили одну из самых громких сенсаций нынешнего чемпионата, добившись в Берлине героической ничьей против хозяина и фаворита турнира Германии - 22:22. Причем наши гандболисты большую часть матча находились в роли отстающих, в итоге все-таки догнав грозного соперника.

Под занавес первого тайма "бундестим" оторвалась на два мяча (12:10), и дальше россияне долго и упорно пытались вернуть хотя бы ничейный счет. Во второй половине встречи наше максимальное отставание составило четыре мяча - 12:16 на 38-й минуте. И все-таки под занавес игры благодаря результативным и изобретательным атакам Тимура Дибирова с левого края нападения, перехвату и убеганию в отрыв Дмитрия Житникова, заброшенному мячу дебютанта чемпионатов мира Сергея Марка Косоротова (у этого парня двойное имя) россияне сумели отобрать у немцев драгоценное очко - 22:22. И это в присутствии 13 с половиной тысяч зрителей, до отказа заполнивших трибуны берлинской арены.

Самым результативным в составе нашей сборной снова стал неугомонный Дибиров - восемь мячей, из них три - после реализации семиметровых штрафных бросков. Капитан команды Даниил Шишкарев четырежды поражал ворота соперника. Голкипер Виктор Киреев отразил более трети бросков в створ своих ворот - 11 сейвов.

- Мы подробно разбирали действия сборной Германии в предыдущих встречах. И после сыгранного нами матча смело можно отметить, что у российской команды есть характер, который, впрочем, мы уже не раз демонстрировали, - сказал наш рулевой Эдуард Кокшаров. - Последний заброшенный мяч Косоротова, принесший ничью, стал результатом наигранной комбинации. Не так важно, кто именно оказывается на бросковой позиции. Самое главное, чтобы этот гандболист был способен реализовать момент. У Косоротова получилось! Голкипер Виктор Киреев провел матч более чем достойно. Но я бы хотел оценивать работу всей команды, и эта оценка - "хорошо". Киреев - винтик в командном механизме, как и все остальные игроки. Если вратари выручают, легче защите. Если оборона хорошо подготовлена, то проще голкиперам.

Дебютант мировых первенств линейный Сергей Горпишин, сын олимпийского чемпиона Сиднея-2000 Вячеслава Горпишина, признался, что матч с Германией был для него особенным, так как он воспитывался и выступает в этой стране за клуб "Эрланген": "Родители находились на трибуне. Матч прошел в хорошей атмосфере, хотя игра была крайне тяжелой. У меня нереальные ощущения. Года три назад я смотрел такие матчи по телевизору. А теперь сам на площадке: играю, аншлаг, все меня фотографируют... Раньше о таком мог только мечтать! И кстати, сейчас многие немцы болели конкретно за меня".

Эдуард Кокшаров: Не важно, кто именно в напряженной концовке оказывается на бросковой позиции. Самое главное, чтобы голевой момент был реализован

Третий тур в группе "А" завершился уверенной победой действующих чемпионов мира французов над объединенной сборной Южной и Северной Кореи - 34:23. Именно с Францией и встретится Россия под занавес первого этапа.

Где будем смотреть

17 января, четверг, "Матч ТВ"

22.25 Россия - Франция. Группа "А". Прямая трансляция.