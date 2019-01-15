В своем третьем матче на мужском чемпионате мира выступающая в берлинской группе "А" первого этапа сборная России в понедельник добилась сенсационной ничьей с одним из хозяев и фаворитов турнира Германией - 22:22. Игры ЧМ-2019 также проходят в Дании.

После ничьей с Сербией (30:30) и победы над объединенной командой Кореи (34:27) россияне на матч с немцами изначально готовились выполнять одну стратегическую задачу, но объективно потребовалось ее оперативно скорректировать. Путаницу в таблицу внесли бразильцы, которые в понедельник сенсационно взяли верх над Сербией - 24:22. А ведь ранее наша сборная настраивалась на заочное соперничество с сербами в плане лучшей итоговой разницы мячей. Во второй этап выходят три лучшие команды от каждой из четырех шестерок предварительного раунда, а в группе "А" явные фавориты - Германия и Франция. Однако бразильцы своей победой над сербами изменили расклады.

Казалось, что в матче с немцами подопечным главного тренера Эдуарда Кокшарова надо было экономить силы и стараться избежать травм игроков перед сегодняшним ключевым сражением с Бразилией. Однако здоровый прагматизм был вытеснен спортивным азартом. Россияне бросили вызов сборной страны, в которой самый сильный в мире по классу игроков, качеству гандбола, посещаемости и коммерческой составляющей национальный чемпионат. Не остановила наших гандболистов и колоссальная зрительская поддержка "бундестим" - все 13 500 мест на трибунах были заняты.

Почти весь первый тайм соперники бились на равных, и только перед перерывом немцы оторвались на два мяча - 12:10. После отдыха наши гандболисты долго и упорно старались догнать "бундестим" и это произошло в самой концовке встречи. Сначала Тимур Дибиров забил с края атаки с помощью своей уникальной подкрутки мяча, резко меняющего направление. А затем Дмитрий Житников совершил перехват, убежал в отрыв и поразил цель. Немцы уже после истечения времени матча исполняли девятиметровый удар, но нашу стенку не пробить - 22:22.

Сегодня россиянам ни в коем случае нельзя уступать бразильцам

Положение команд в группе "А" после трех туров такое: Франция - 6 очков, Германия - 5, Россия - 4, Бразилия - 2, Франция - 1, Корея - 0. Оставшиеся матчи: 15 января. Россия - Бразилия, Сербия - Корея, Германия - Франция. 16 января. Бразилия - Корея, Германия - Сербия, Франция - Россия.

Где будем смотреть

15 января, вторник, "Матч ТВ"

17.25. Россия - Бразилия. Прямая трансляция.