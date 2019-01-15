Российский банковский рынок может сократиться на 10 процентов

Банки в этом году незначительно поднимут ставки по депозитам и кредитам, прогнозируют аналитики. Продолжится отзыв лицензий - эксперты ожидают, что рынок в 2019 году могут покинуть еще 50 банков.

В 2019 году ставки по депозитам могут незначительно подрасти, но этот рост в среднем по сектору вряд ли превысит один процентный пункт, поскольку наиболее активные действия банков по борьбе за вкладчиков пришлись на вторую половину 2018 года, говорит вице-президент - старший кредитный эксперт международного рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова. "В попытке сохранить маржинальность своего бизнеса банки также будут поднимать ставки и по кредитам, но эта тенденция будет гораздо менее выраженной и в любом случае будет по времени отставать от цикла роста депозитных ставок", - указывает она.

По мнению замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирины Носовой, ставки по кредитам и депозитам в 2019 году будут расти в основном из-за неопределенности развития экономики на фоне ужесточения санкций, а также связанных с этим действий Банка России.

Без масштабных внешних шоков ставки в 2019 году едва ли вырастут более чем на один процентный пункт, соглашается младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин. По его словам, конкуренция между банками за ограниченное количество платежеспособных клиентов обострилась, а "дорогие" вклады банки привлекать не хотят в условиях профицита ликвидности.

По мнению Ульяновой, динамика отзывов банковских лицензий в 2019 году будет близка к наблюдаемой в 2018-м. "Регулятор может отзывать по две - четыре банковские лицензии в месяц, прежде всего у малых банков, причем мы не исключаем, что увеличится количество банков, желающих сдать лицензию добровольно после выполнения всех обязательств перед кредиторами и вкладчиками", - говорит она. Тенденция на добровольное закрытие банков или их переход в статус небанковской кредитной организации или микрофинансовой компании, по мнению Ульяновой, должна усилиться на фоне все возрастающей конкуренции со стороны крупных (прежде всего государственных) игроков, распространения финтех-компаний, а также роста расходов на соблюдение требований ЦБ даже в условиях введения пропорционального регулирования.

Одновременно деятельность ФКБС в 2019 году будет, очевидно, сконцентрирована на банках, переданных ему в 2017 году, включая работу с банком плохих активов, отмечает эксперт. Ульянова не ожидает новых "поступлений" в фонд со стороны действующих крупных банков в 2019 году. По оценке Носовой и Уклеина, в 2019 году может быть отозвано около 50 банковских лицензий, это 10 процентов рынка. Согласно обзорам "Эксперт РА", из оставшихся менее чем пятисот банков еще не менее 150 находятся в кризисе бизнес-модели.

Но в целом если не материализуются какие-либо серьезные негативные макроэкономические или геополитические сценарии, то в 2019 году ситуация в банковском секторе будет складываться в умеренно позитивном ключе. Это прежде всего найдет свое отражение в постепенном улучшении качества кредитных портфелей банков и некотором (хотя и умеренном) росте их капитальной базы, считает Ульянова.

По мнению эксперта, продолжится и консолидация сектора в форме слияний и присоединений, этот тренд диктуется потребностью в повышении эффективности деятельности. "А вот дальнейшее огосударствление сектора, скорее всего, затормозится и в любом случае не будет происходить в тех масштабах, которые мы наблюдали в 2017-2018 годах. Это связано как с тем, что государственные банки уже набрали огромную критическую массу в части доли банковского рынка в абсолютном большинстве бизнес-сегментов, так и со все более критическим отношением к разрастанию доли государства в секторе как со стороны участников рынка, так и со стороны антимонопольных органов и даже ЦБ", - отмечает Ульянова.

По словам Носовой, в 2019 году банки будут вкладывать свободные средства в низкорискованные активы, что, с одной стороны, негативно отразится на рентабельности сектора, а с другой - поддержит достаточность капитала. Но многим банкам некуда размещать привлеченные средства: рост корпоративного сектора ограничен (конкуренция за крупный бизнес очень высока, а прослойка качественных заемщиков в малом и среднем бизнесе достаточно узка), говорит Уклеин.