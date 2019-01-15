РЖД не планируют возвращать курилки в поезда

Федеральная пассажирская компания (ФПК) не рассматривает возможность возврата курилок в поезда дальнего следования. Об этом журналистам сказал глава компании Петр Иванов.

А вот инициатива о возврате курилок в аэропорты сейчас рассматривается Госдумой, но в самих самолетах запрет также никто не планирует возвращать.

Запрет на курение в поездах дальнего следования был введен летом 2014 года, запрет курения в электричках - в 2013 году. Сейчас можно курить только на перронах дальнего следования, а за курение на пригородной платформе придется заплатить штраф в 500 рублей.