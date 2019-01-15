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Samsung выпустит смартфоны с каплевидным вырезом

15.01.2019,  
09:39
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: samsung.com Фото: samsung.com
Фото: samsung.com

Samsung представил новую серию бюджетных смартфонов - Galaxy M. Их главная особенность - каплевидный вырез на дисплее Infinity-V, в котором размещается камера. Также гаджет получит функцию быстрой зарядки.

В серию M войдут три смартфона. Как уточняет Reuters, устройства будут продаваться только на официальном сайте Samsung и Amazon.

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Гаджеты предназначены, прежде всего, для индийского рынка, где они должны составить конкуренцию китайским аналогам.

В Индии Galaxy M поступят в продажу в конце января, после чего смартфоны станут доступны и в других странах. Их предельная стоимость - 20 тысяч рупий (около 20 тысяч рублей).

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