Сделка ОПЕК+ изменила траекторию роста добычи в России

Участие России в глобальной сделке по регулированию мировой нефтедобычи (ОПЕК+) замедлило ввод в эксплуатацию некоторых месторождений. Из-за этого пик добычи в РФ сдвинулся с 2019-2020 годов на 2020-2021 годы, следует из подсчетов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), с которыми ознакомилась "Российская газета". Прогнозы экспертов АКРА оказались чуть оптимистичнее ожиданий минэнерго, однако наличие потенциальной проблемы падения с "полки" добычи это не решает.

Из-за соглашения ОПЕК+, которое действует с января 2017 года, был перенесен ввод в эксплуатацию Русского месторождения, Таас-Юрях, Куюмбинского и Тагульского месторождений. Если раньше АКРА предполагало, что ввод в разработку этих недр произойдет в срок и добыча нефти с газовым конденсатом достигнет пика в объеме 568,8 миллиона тонн в год в 2019-2020 годах, то теперь пик ожидается в объеме 575 миллионов тонн в 2021-2022 годах, а в 2023-м - снижением до 573 миллионов тонн.

"Несмотря на продление соглашения ОПЕК+ на первую половину 2019 года, квота России на уровне 11,18 миллиона баррелей в сутки (с учетом постепенного снижения среднесуточной добычи до установленного уровня в первые месяцы 2019 года) позволяет прогнозировать рост добычи нефти в РФ до 559,5 миллиона тонн в 2019 году против 555,8 миллиона тонн в 2018-м и 546,8 миллиона тонн в 2017-м, - говорится в исследовании АКРА. - Базовый прогноз предполагает продление соглашения на существующих условиях до конца 2019 года. Если соглашение не будет продлено, добыча нефти в РФ в 2019 году прогнозируется на уровне 565,2 миллиона тонн".

В конце прошлого года министр энергетики Александр Новак прогнозировал, что даже с учетом продления сделки ОПЕК+ до конца 2019-го добыто будет примерно столько же, сколько в 2018-м. Однако, чтобы остаться на "полке" добычи, нужны стимулирующие меры, иначе добыча может резко пойти вниз в 2021-2022 годах, предупреждал министр. Пакет стимулирующих мер, которые сейчас разрабатывают в правительстве, должен помочь удержать "полку" на уровне до 560 миллионов тонн. При наилучшем раскладе можно нарастить добычу до 570 миллионов тонн, но "не сразу, а в ближайшие два года", заключал Новак.

По всем прогнозам, после 2022 года в России начнет резко падать добыча нефти и газового конденсата - при условии, что не будет принято стимулирующих мер. Пакет этих мер сейчас готовят в правительстве

С начала этого года вступил в силу закон о налоге на дополнительный доход (НДД), который будет стимулировать разработку некоторых категорий месторождений, в том числе зрелых, обводненных, где себестоимость добычи барреля в несколько раз выше среднего показателя по стране. Однако одних мер налогового стимулирования недостаточно, признавал вице-премьер Дмитрий Козак, поэтому надо рассматривать стимулирование в комплексе - от подготовки кадров, цифровизации производства до создания нефтяных полигонов. Предложения профильным ведомств - минприроды, минэнерго, минфина, минобрнауки, минпромторга - кабмин пообещал собрать воедино к середине февраля, из чего сделают "дорожную карту".