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15.01.2019 15:00
Рубрика: Экономика

Сенаторы предложили включить региональные телеканалы в третий мультиплекс

Текст: Галина Мисливская
Региональным телеканалам должно быть гарантировано вещание после перехода страны на цифровое телевидение, уверены члены Совета Федерации. Для этого предлагается в текущем году выделить им время на одном из федеральных каналов первого мультиплекса, а затем включить в третий мультиплекс.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Напомним, переход на цифровое телевещание начнется с 11 февраля и в три этапа продлится до конца июня. В результате россияне должны получить бесплатный доступ к двум мультиплексам: 20 федеральным телевизионным и трем радиоканалам в цифровом формате.

Во вторник комитет Совета Федерации по экономической политике обсудил проект постановления "О вопросах перехода на цифровое телевизионное вещание в Российской Федерации", который был принят за основу на прошлом пленарном заседании палаты. Ранее сенаторы неоднократно высказывали опасения относительно судьбы регионального телевещания, которое ведется в аналоговом формате и может оказаться под угрозой исчезновения после перехода на цифру. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала протокольные поручения комиссиям и комитетам верхней палаты изучить ситуацию и оперативно сформулировать рекомендации для правительства.

"Непопадание региональных каналов в первый и второй мультиплексы сужает объем информации о жизни регионов, который люди привыкли получать, - отметил глава комитета Дмитрий Мезенцев. - Министр (связи - прим. "РГ") заверил нас в том, что ведутся переговоры с одним из федеральных телеканалов, включенных в первый мультиплекс, о возможности четкого регламентирования врезок в сетку вещания этого канала регионального контента".

"Мы абсолютно убеждены в том, что такое обещание будет министерством реализовано", - добавил сенатор. Соответствующая рекомендация включена в проект постановления палаты.

Фото: РИА Новости
В России завершено строительство сети цифрового телевидения

Место в сетке вещания федерального канала - мера недостаточная. Региональные вещатели должны получить постоянную прописку в третьем мультиплексе, считают сенаторы. "Рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность создания в 2020-2021 годах третьего мультиплекса, в состав которого будут включены региональные телевизионные каналы", - говорится в проекте рекомендаций. Сенатор Николай Рыжков считает, что финансировать третий мультиплекс должно государство, но в Минкомсвязи с этим не согласны. По словам замглавы ведомства Алексея Волина, в планах кабмина возможность создания третьего мультиплекса рассматривается исключительно при условии регионального финансирования. Более того, использование федеральных средств для финансирования региональных проектов противоречит требованиям Бюджетного кодекса, напомнил замглавы Минкомсвязи.

Он также сообщил, что аналоговый формат для региональных вещателей сохранится до 2020 года и по запросу телеканалов будет продлеваться на последующие периоды. "Никакого насильственного отключения аналога не будет происходить", - заверил Волин.

В среду, 16 января, на пленарном заседании Совет Федерации обсудит итоговую версию постановления. Но с его принятием работа по теме цифрового телевещания не завершится. На 29 января намечена встреча с министром связи Константином Носковым в формате "открытого диалога". Ее проведет спикер СФ Валентина Матвиенко. Ранее состоялись аналогичные встречи с главой Минтранса Евгением Дитрихом, министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и руководителем Минэнерго Александром Новаком. По словам Дмитрия Мезенцева, такой формат позволяет обсудить насущные вопросы более подробно, чем в рамках "правительственных часов".

Экономика Отрасли Связь Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Переход на цифровое телевидение
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