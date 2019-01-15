В понедельник состоялся седьмой из десяти запланированных этапов знаменитого ралли-рейда "Дакар", проходящего в Перу. Увы, он стал несчастливым для нашего Сергея Карякина, являвшегося одним из фаворитов в зачете мотовездеходов.

Процент сходов на нынешнем "Дакаре" зашкаливает. До седьмого этапа не доехало больше четверти от общего числа стартовавших неделю назад участников. Такого на культовом ралли-рейде не бывало очень давно. Причем с проблемами сталкиваются не только новички и "середняки", но и признанные фавориты марафона. К сожалению, чаша сия не миновала и Сергея Карякина.

До сих пор дела у россиянина шли неплохо. После шестого этапа Карякину удалось даже выйти на второе место в генеральной классификации, хотя сам Сергей признавался, что "Дакар" дается ему нелегко. Например, на шестом этапе у "багги" Карякина пробило колесо и сильно перегрелся двигатель. Но все эти проблемы оказались несущественными по сравнению с происшествием, приключившимся с россиянином на седьмом этапе.

На 71-м километре при прохождении дюн автомобиль Карякина уткнулся в песок и, перевернувшись, лег на крышу. Машину удалось оперативно поставить на колеса, но другое дело, что сильно поврежденным оказался ходовой механизм. На момент написания этих строк информации о том, сумел ли Сергей вернуться в гонку, не было. Но и без этого, с учетом неизбежных временных затрат на ремонт стало очевидно, что шансы на победу в общем зачете россиянин потерял. Очень обидно. Особенно если вспомнить, что в прошлом году сражение за главный трофей, "золотой бедуин", Карякин также прекратил досрочно. Тогда Сергею, выступавшему в классе квадроциклов, доехать до финиша помешал перелом руки на четвертом спецучастке.

Отметим, что результаты седьмого этапа в классе грузовиков, где выступают экипажи российской команды "КАМАЗ-мастер" под руководством Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова, стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.