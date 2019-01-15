В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Для российских болельщиков наиболее любопытным был поединок в Вашингтоне, где местные "Кэпиталз" принимали "Сент-Луис Блюз".

Для "столичных" все начиналось очень даже неплохо. Уже на восьмой минуте капитан "Вашингтона" Александр Овечкин с передачи Дмитрия Орлова реализовал большинство. Гол получился в фирменном стиле Ови - мощнейшим щелчком от левого круга вбрасывания. Львиную долю шайб Александр забивает именно так, и все вратари знают, что Овечкин будет бросать из этой точки. Но шайба летит настолько быстро, что противоядия этому оружию просто нет.

Гол стал для Овечкина уже 33-м в сезоне - он удерживает лидерство в списке лучших снайперов НХЛ. Более того, теперь российский форвард значится на шестом месте за всю историю Лиги по голам в большинстве (238), обогнав Брендана Шенахана. Также Ови теперь 14-й в списке величайших снайперов. Он сравнялся с Дейвом Андрейчаком - по 640 шайб в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

Но все эти достижения Овечкина очков в копилку "Вашингтону" не добавили. "Сент-Луис" в дальнейшем не пропустил ни разу, набросав сопернику приличное количество шайб. Шестой в сезоне гол забил российский форвард Иван Барбашев, максимально эффективно использовавший менее 10 минут, отведенных ему тренером в этом матче. Удачно отыграл и другой россиянин из "Блюз" Владимир Тарасенко, который в целом проводит довольно неудачный сезон. На этот раз у него в активе гол, результативная передача и звание второй звезды матча. Итог встречи - 4:1 в пользу "Сент-Луиса".

Из других матчей дня стоит выделить битву "Торонто Мейпл Ливз" и "Колорадо Эвеланш". Канадский клуб проиграл на своей площадке 3:6.

В составе "кленовых листьев" голом отметился защитник Игорь Ожиганов, открывший счет. Несмотря на шесть пропущенных его командой шайб, у Игоря отличный показатель полезности "+2".

Овечкин удерживает лидерство в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ

Другой российский игрок обороны "Торонто" Никита Зайцев сделал пять силовых приемов, проведя на площадке почти 20 минут. Вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 17 бросков из 20.

Защитник "Эвеланш" Никита Задоров очков не набрал, но был очень активен - у него за 20 минут, проведенных на льду, четыре броска в створ и семь силовых приемов.