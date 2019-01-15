Новости

Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 21:14
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 20:25
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 20:20
Названы страны с самыми красивыми женщинами 20:13
Вышел эпичный трейлер нового "Человека-паука" 20:10
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 20:05
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 20:02
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 19:57
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
Спасатели напомнили о правилах зимнего купания перед Крещением 18:20
Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех 18:01
Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра 18:00
Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ" 17:48
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин 17:46
На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек" 17:43
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 17:42
Голодец выступила против введения налога на выезд из России 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 20:45
Рубрика: Спорт

Мало одного

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Для российских болельщиков наиболее любопытным был поединок в Вашингтоне, где местные "Кэпиталз" принимали "Сент-Луис Блюз".

Для "столичных" все начиналось очень даже неплохо. Уже на восьмой минуте капитан "Вашингтона" Александр Овечкин с передачи Дмитрия Орлова реализовал большинство. Гол получился в фирменном стиле Ови - мощнейшим щелчком от левого круга вбрасывания. Львиную долю шайб Александр забивает именно так, и все вратари знают, что Овечкин будет бросать из этой точки. Но шайба летит настолько быстро, что противоядия этому оружию просто нет.

Фото: AP Photo/Nick Wass
Овечкин вышел на 14-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

Гол стал для Овечкина уже 33-м в сезоне - он удерживает лидерство в списке лучших снайперов НХЛ. Более того, теперь российский форвард значится на шестом месте за всю историю Лиги по голам в большинстве (238), обогнав Брендана Шенахана. Также Ови теперь 14-й в списке величайших снайперов. Он сравнялся с Дейвом Андрейчаком - по 640 шайб в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

Но все эти достижения Овечкина очков в копилку "Вашингтону" не добавили. "Сент-Луис" в дальнейшем не пропустил ни разу, набросав сопернику приличное количество шайб. Шестой в сезоне гол забил российский форвард Иван Барбашев, максимально эффективно использовавший менее 10 минут, отведенных ему тренером в этом матче. Удачно отыграл и другой россиянин из "Блюз" Владимир Тарасенко, который в целом проводит довольно неудачный сезон. На этот раз у него в активе гол, результативная передача и звание второй звезды матча. Итог встречи - 4:1 в пользу "Сент-Луиса".

Из других матчей дня стоит выделить битву "Торонто Мейпл Ливз" и "Колорадо Эвеланш". Канадский клуб проиграл на своей площадке 3:6.

В составе "кленовых листьев" голом отметился защитник Игорь Ожиганов, открывший счет. Несмотря на шесть пропущенных его командой шайб, у Игоря отличный показатель полезности "+2".

Овечкин удерживает лидерство в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ

Другой российский игрок обороны "Торонто" Никита Зайцев сделал пять силовых приемов, проведя на площадке почти 20 минут. Вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 17 бросков из 20.

Защитник "Эвеланш" Никита Задоров очков не набрал, но был очень активен - у него за 20 минут, проведенных на льду, четыре броска в створ и семь силовых приемов.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей