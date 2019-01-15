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15.01.2019 07:42
Рубрика: Власть

Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной

Текст: Ирина Жандарова
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.

Фото: iStock
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"Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и, несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось", - рассказал Силуанов в интервью "Коммерсанту". Однако при этом он признал, что принятое решение было необходимо, и сохранить пенсионную систему с прежними возрастными параметрами было невозможно.

Он отметил также, что рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве стало наиболее тяжелым в работе правительства в прошлом году.

Напомним, в 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным третьего октября. Переход предусмотрен постепенный, он завершится к 2028 году.

Власть Работа власти Внутренняя политика Изменение пенсионного законодательства
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