Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной

Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.

"Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и, несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось", - рассказал Силуанов в интервью "Коммерсанту". Однако при этом он признал, что принятое решение было необходимо, и сохранить пенсионную систему с прежними возрастными параметрами было невозможно.

Он отметил также, что рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве стало наиболее тяжелым в работе правительства в прошлом году.

Напомним, в 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным третьего октября. Переход предусмотрен постепенный, он завершится к 2028 году.