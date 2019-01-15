Лондонский "Челси" увеличил предложение по полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу. По информации зарубежных СМИ, английский клуб готов заплатить за аргентинца 35 миллионов евро. Сделка близка к завершению.

Ранее сообщалось, что зенитовцы намерены выручить на продаже Паредеса 40 миллионов евро. Что касается "Челси", то "синие" намерены подписать с Леандро долгосрочный контракт с зарплатой в 4,5 миллионов евро в год.

Сам Паредес отправился вместе с "Зенитом" на сборы в Катар. Переехать в Лондон он может до 31 января включительно. Именно в этот день в Европе закроется трансферное окно.

Добавим, что в Катар "Зенит" вылетел без ряда основных игроков. Остались в Санкт-Петербурге Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер. В связи с личными обстоятельствами они присоединятся к команде позже. Вероятно, покинет питерский клуб Юрий Лодыгин. У голкипера есть предложение из Англии.

Подготовку ко второй части сезона начинают и остальные российские команды. Участник плей-офф Лиги Европы "Краснодар" готовится к весеннему отрезку в Испании, где команда уже провела один контрольный матч. В нем "быки" обыграли со счетом 2:0 сборную Китая, составленную из футболистов до 25 лет. Отличились Магомед-Шапи Сулейманов и Никита Сергеев.

Тем временем "Краснодар" объявил о переходе шведа Кристоффера Олссона. Бывший футболист лондонского "Арсенала" подписал с российским клубом контракт до лета 2023 года. Уже в ближайшее время он присоединится к новой команде в Испании.

Первую встречу в новом году проведет сегодня "Спартак". Москвичи сыграют на сборах в ОАЭ с ташкентским "Локомотивом".

Не исключено, что в этой встрече "красно-белые" не смогут рассчитывать на нескольких важных игроков. В частности, на капитана команды Дениса Глушакова, а также на Лоренсо Мельгарехо с Софьяном Ханни. Глушаков пропустил вчерашнюю тренировку, в то время как парагваец с алжирцем закончили занятие раньше времени. Чуть ранее в Москву из-за травмы плеча вернулся голкипер Артем Ребров. Индивидуально продолжают работать Андрей Ещенко с Самуэлем Жиго, которые восстанавливаются от травм.

Что касается трансферов, то покинуть "Спартак" в ближайшее время может Педро Роша. В нем заинтересован "Сантос". По информации СМИ, "красно-белые" готовы отпустить бразильца, но за 12 миллионов евро.