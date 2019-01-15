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Создан первый в мире компьютер размером с мышку

15.01.2019,  
14:26
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Youtube/Electronic Grenade Фото: Youtube/Electronic Grenade
Фото: Youtube/Electronic Grenade

На youtube-канале Electronic Grenade появилось видео демонстрации работы персонального компьютера, собранного в форм-факторе типичной современной мышки.

Справедливости ради, стоит отметить, что размеры устройства незначительно превосходят серийные образцы. Корпус и детали были распечатаны на 3D-принтере. Присутствуют все привычные органы управления - две основные кнопки и колесико. Сбоку расположена кнопка запуска девайса. Внизу слева расположена выдвижная клавиатура, а спереди приделан 1,5-дюймовый дисплей. Питание обеспечивает аккумулятор на 500 мАч.

Железное сердце гаджета - одноплатовая Raspberry Pi Zero. На запуск операционной системы Raspbian, основанной на дистрибутиве Linux, требуется примерно 40 секунд. В целом, такой компьютер вряд ли можно назвать полноценным и использовать для решения повседневных задач, потому что на видео заметны незначительные фризы и подлагивания даже в текстовом редакторе. Тем не менее создатель "мыши-компьютера" сумел запустить и даже немного поиграть в Minecraft на этом прототипе.

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По словам автора, на сборку у него ушло всего несколько дней, все используемые детали указаны им в описании ролика.

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