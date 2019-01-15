Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках в третьей декаде декабря 2018 года выросла до 7,43 процента, говорится в материалах Банка России.

Показатель повторил значения начала августа 2017 года. Текущее повышение нельзя назвать значительным (во второй декаде декабря ставка была равна 7,4 процента, в первой - 7,38 процента). Подобное явление наблюдается регулярно в конце года, когда люди получают премии. Спрос на вклады повышается.

"Рост ставок указывает на то, что денежное предложение, прежде всего со стороны регулятора, несколько снижается. Скорее всего, это связано с плановой борьбой с ростом инфляции, обусловленной ростом НДС", - отметил Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

Регулятор предупреждал, что примет меры, сдерживающие инфляцию. Учитывая рост НДС, приходится так или иначе это давление ограничивать. При снижении предложения денег инфляция растет слабее. Оборотной стороной этого процесса является рост ценности денег, что приводит к росту процентов по вкладу.

"Дальнейшее поведение регулятора зависит от того, какая будет ценовая динамика. Если в течение ближайших 1-2 месяцев повышения цен не будет, то скорее всего ставки еще немного подрастут, а затем рост прекратится", - заключил эксперт. Стопроцентно инфляцию спрогнозировать нельзя. Если же рост цен окажется больше чем 3,5 процента, не исключено, что регулятор займет еще более жесткую позицию: повысит ключевую ставку или снизит предложение денег, что порадует вкладчиков.