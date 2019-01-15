Новости

Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 21:14
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 20:25
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 20:20
Названы страны с самыми красивыми женщинами 20:13
Вышел эпичный трейлер нового "Человека-паука" 20:10
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 20:05
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 20:02
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 19:57
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
Спасатели напомнили о правилах зимнего купания перед Крещением 18:20
Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех 18:01
Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра 18:00
Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ" 17:48
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин 17:46
На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек" 17:43
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 17:42
Голодец выступила против введения налога на выезд из России 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 20:02
Рубрика: Экономика

Вкладчиков зазывают высокими ставками

Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках в третьей декаде декабря 2018 года выросла до 7,43 процента, говорится в материалах Банка России.

Показатель повторил значения начала августа 2017 года. Текущее повышение нельзя назвать значительным (во второй декаде декабря ставка была равна 7,4 процента, в первой - 7,38 процента). Подобное явление наблюдается регулярно в конце года, когда люди получают премии. Спрос на вклады повышается.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Кому и когда противопоказано брать потребительский кредит

"Рост ставок указывает на то, что денежное предложение, прежде всего со стороны регулятора, несколько снижается. Скорее всего, это связано с плановой борьбой с ростом инфляции, обусловленной ростом НДС", - отметил Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

Регулятор предупреждал, что примет меры, сдерживающие инфляцию. Учитывая рост НДС, приходится так или иначе это давление ограничивать. При снижении предложения денег инфляция растет слабее. Оборотной стороной этого процесса является рост ценности денег, что приводит к росту процентов по вкладу.

"Дальнейшее поведение регулятора зависит от того, какая будет ценовая динамика. Если в течение ближайших 1-2 месяцев повышения цен не будет, то скорее всего ставки еще немного подрастут, а затем рост прекратится", - заключил эксперт. Стопроцентно инфляцию спрогнозировать нельзя. Если же рост цен окажется больше чем 3,5 процента, не исключено, что регулятор займет еще более жесткую позицию: повысит ключевую ставку или снизит предложение денег, что порадует вкладчиков.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей