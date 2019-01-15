Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку

Суд Таиланда приговорил к условным срокам скандально известную Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), Алекса Лесли (Александра Кириллова) и еще шесть фигурантов, проходивших по делу о "секс-тренинге". Как передает РИА Новости, они признали себя виновными. Согласно решению суда, реальный срок заключения должен составить 9 месяцев, однако именно столько времени они провели в следственной тюрьме.

Теперь все они должны быть депортированы в Россию и Беларусь.

Напомним, власти города Паттайи арестовали Рыбку, Лесли и остальных фигурантов дела в феврале 2018 года. Их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда, а затем в создании тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера. В итоге первый пункт обвинения был снят, и в суде рассматривался лишь второй. Именно по нему Рыбка, Лесли и остальные признали себя виновными.