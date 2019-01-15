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15.01.2019 10:42
Рубрика: В мире

Террористы захватили город в Нигерии

Текст: Юрий Когалов

Боевики группировки "Исламское государство Западной Африки" захватили город Ранн в Нигерии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах. По их данным, правительственные войска отступают после атаки террористов, а жители города покидают свои дома.

Фото: Тина Шапошникова/ ТАСС
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Обстановка в стране накалилась в преддверии президентских выборов, которые запланированы на февраль. В прошлом месяце группировка захватила город Бага, где располагалась штаб-квартира корпуса, сформированного из военнослужащих Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера для борьбы с террористами. На прошлой неделе правительственные войска смогли отбить город.

Тем не менее все это наносит серьезный удар по президенту страны Мохаммаду Бухари, который пришел к власти в 2015 году благодаря обещаниям покончить с группировкой "Боко Харам" (запрещена в РФ). "Исламское государство Западной Африки" откололось от нее (а фактически и заменило - прим. ред.) в 2016 году и сегодня является главной угрозой на северо-востоке Нигерии. Как отмечают местные СМИ, группировка тесно связана с ДАИШ (запрещена в РФ).

В мире Африка Нигерия
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