Трамп: Я не намерен вводить чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что в настоящее время не намерен вводить режим чрезвычайного положения в связи с приостановкой работы федерального правительства из-за разногласий с Конгрессом по поводу строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом американский лидер сообщил в понедельник, выступая перед журналистами. Трамп подчеркнул, что не рассматривает введение режима ЧП, так как это "слишком просто". "Демократы останавливают нас и не дают многим замечательным людям получать зарплату. Им всего лишь нужно сказать, что они хотят охрану на границе, включая строительство стены", - цитирует ТАСС.

Между тем, почти 70% американцев не одобрят введение в стране режима чрезвычайного положения для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса. Лишь 31% граждан США готов подержать Трампа. Таковы итоги опроса, проведенного 12-13 января телеканалом Hill TV и исследовательской службой HarrisX, и опубликованного газетой The Hill.

Составители опроса, в котором приняли участие 1001 человек, также отмечают, что большинство социальных групп, кроме консерваторов и сторонников Республиканской партии, выступают против такого возможного шага главы Белого дома. Поддерживают строительство стены 60% опрошенных консерваторов, а также 55% сторонников республиканцев.

Напомним, правительство США по-прежнему частично не работает с 22 декабря из-за отсутствия финансирования: законодатели не сумели договориться о бюджете на 2019 год. Демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп, который еще до своего избрания обещал построить такую стену, отказывается убирать эти расходы из проекта документа. Приостановка работы федерального правительства уже побила исторический рекорд по продолжительности.

Ранее влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал Трампу временно восстановить работу американского правительства. По его мнению, это может помочь достичь прогресса в переговорах с демократами о финансировании строительства стены на американо-мексиканской границе.