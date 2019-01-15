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15.01.2019 21:03
Рубрика: В мире

Трамп заказал для приема в Белом доме гамбургеры и картофель фри

Событие 15.01 вторник
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп из собственного кармана оплатил прием в Белом доме. Помимо чиновников на приеме присутствовали гости из команды "Клемсон тайгерс", ставшей первой в плей-офф чемпионата по американскому футболу среди вузов. В качестве угощения американский лидер заказал в сети быстрого питания пиццу, гамбургеры и картофель фри. При этом Трамп подчеркнул, что все это "американская еда" и она ему очень нравится. "Мы могли бы подать вам несколько салатов, которые первая леди вместе со второй леди могут приготовить на скорую руку, но думаю, что бургеры вам понравятся больше. Это наша любимая еда. У нас много крупных людей, поэтому я думаю, что мы немного повеселимся. Посмотрим, сколько будет, когда мы закончим. Не думаю, что останется много", - отметил президент.

Фото: Reuters

Приостановка работы правительства и многих госучреждений стала причиной невыплаты зарплат госслужащим, многие из которых открыто выражают недовольство сложившейся ситуацией. На прошлой неделе около 800 тысяч госслужащих не получили причитающуюся им зарплату (половина из них, кстати, отправлена в принудительный отпуск, в том числе часть персонала Белого дома, который должен был обслуживать прием). "Шатдаун", начавшийся 22 декабря, уже стал самым продолжительным в истории (предыдущий антирекорд был поставлен во время администрации Билла Клинтона в декабре 1995 - январе 1996 года, составив 21 день). Он был вызван неспособностью президента-республиканца и демократов в конгрессе договориться о бюджете на 2019 год, предусматривающем выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп, который во время предвыборной кампании обещал построить такую стену, отказался вычеркивать расходы на стену из проекта бюджета. Пока стороны не желают менять исходную позицию и борются за симпатии американской общественности. Трампу уже поступили предложения объявить чрезвычайное положение, которое позволит профинансировать строительство стены на границе с Мексикой из неизрасходованных фондов Пентагона. Президент обещал подумать над этой идеей, но пока отказался от этого решения, так как, по его мнению, это "слишком просто". "Демократы останавливают нас и не дают многим замечательным людям получать зарплату. Им всего лишь нужно сказать, что они хотят охрану на границе, включая строительство стены", - заявил глава Белого дома.

В США шатдаун побил исторический рекорд
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