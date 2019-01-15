Тренер ФК "Чертаново" оценил шансы экс-игроков команды в "Спартаке"

Московский "Спартак" этой зимой пополнился двумя молодыми футболистами, перешедшими из ФК "Чертаново" - к "красно-белым" присоединились Максим Глушенков и Наиль Умяров. Главный тренер "Чертаново" Игорь Осинькин оценил перспективы своих бывших подопечных в именитом клубе.

"Там есть с кем конкурировать. Глушенков, кстати, способен сыграть в трех амплуа - крайнего хава, нападающего или атакующего хава. Тут многое зависит от того, где его увидит Олег Кононов, - приводит слова Осинькина "Советский спорт". - Хотя, конечно, мы не исключаем, что Максим, как и Наиль, не сразу попадет в основной состав "Спартака". Чтобы это произошло, надо перепрыгнуть ни через одну ступеньку, а, пожалуй, через две или три. Это серьезный вызов. Его надо принять и, по возможности, каждый день приближаться к своей мечте".

Специалист отметил, что среди игроков главной команды "Спартака" есть футболисты, с которыми он раньше работал. И один из них является, без преувеличения, лидером десятикратных чемпионов России.

"В "Спартаке" уже выступают двое футболистов, которых я тренировал. Это Илья Кутепов и Роман Зобнин, - подчеркнул Осинькин. - "Красно-белые" всегда вели активный поиск перспективной российской молодежи. А "Чертаново" сейчас - как раз поставщик таких кадров. Поэтому интерес "Спартака" к нашим лидерам меня не удивил".