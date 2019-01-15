Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей

Группа российских и зарубежных ученых выяснила, как определенные гормоны влияют на бактерии - возбудители акне. Об этом сообщает пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова.

- Обитающие на коже микроорганизмы живут в тесной связи друг с другом и образуют полноценный микробиом. Он стал неотъемлемой частью организма: бактерии защищают кожу, регулируют и стабилизируют метаболические процессы. Они обитают в полостях кожных желез или вокруг волосяных фолликулов, - рассказали в вузе.

Однако в некоторых случаях эти бактерии (S. aureus и C. Acnes) начинают образовывать биопленки и становятся причиной различных кожных заболеваний (таких как акне). Если совсем просто - прыщей.

Группа микробиологов, в составе которой были и специалисты МГУ, поставила эксперимент: они стали выращивать биопленки бактерий S. aureus и C. Acnes с добавлением различных типов гормонов - натрийуретических пептидов. В организме человека они вырабатываются клетками сердца и сосудов. Эти вещества регулируют кровяное давление и водно-электролитный баланс в органах и тканях. Также они играют важную роль в регуляции метаболизма жировой ткани.

Эксперимент показал, что некоторые типы этих гормонов (натрийуретических пептидов) серьезно влияют на образование биопленок на коже. А точнее - на их состав, соотношение конкретных бактерий. Причем этот эффект сильно зависит от температуры окружающей среды и концентрации кислорода в ней. То есть при разных состояниях кожи гормоны могут действовать по-разному.

- Механизм потенциально может заключаться во взаимодействии пептидов с определенными белками клеток микроорганизмов. Такими как, к примеру, белки, вовлеченные в клеточный цикл. Однако данные гипотезы нуждаются в дальнейшей экспериментальной проверке, что и планируется сделать, - комментирует ведущий автор исследования, сотрудник кафедры микробиологии биологического факультета МГУ, младший научный сотрудник ИНМИ имени С.Н. Виноградского ФИЦ Биотехнологии РАН Андрей Ганнесен.

В исследовании также участвовали сотрудники Института микробиологии имени С.Н. Виноградского РАН и Руанского университета (Франция).