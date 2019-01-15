Новости

В РПЦ рекомендовали приходам вести странички в соцсетях 22:20
В ДТП под Воронежем погиб директор металлургического комбината 22:06
В Турции завили о намерении купить ЗРК Patriot и С-400 22:01
Опубликован паспорт нацпроекта "Экология" 22:00
Москвичи смогут парковаться бесплатно больше 70 дней в 2019 году 21:54
Водитель в Москве сбил бабушку с внуками на пешеходном переходе 21:43
ЦИК Украины зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты 21:35
В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек 21:20
Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 21:14
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 20:25
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 20:20
Названы страны с самыми красивыми женщинами 20:13
Вышел первый трейлер нового "Человека-паука" 20:10
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 20:05
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 20:02
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 19:57
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 21:14
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей

Текст: Ксения Колесникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа российских и зарубежных ученых выяснила, как определенные гормоны влияют на бактерии - возбудители акне. Об этом сообщает пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Ученые рассказали, как подобрать тренировки в зависимости от возраста

- Обитающие на коже микроорганизмы живут в тесной связи друг с другом и образуют полноценный микробиом. Он стал неотъемлемой частью организма: бактерии защищают кожу, регулируют и стабилизируют метаболические процессы. Они обитают в полостях кожных желез или вокруг волосяных фолликулов, - рассказали в вузе.

Однако в некоторых случаях эти бактерии (S. aureus и C. Acnes) начинают образовывать биопленки и становятся причиной различных кожных заболеваний (таких как акне). Если совсем просто - прыщей.

Группа микробиологов, в составе которой были и специалисты МГУ, поставила эксперимент: они стали выращивать биопленки бактерий S. aureus и C. Acnes с добавлением различных типов гормонов - натрийуретических пептидов. В организме человека они вырабатываются клетками сердца и сосудов. Эти вещества регулируют кровяное давление и водно-электролитный баланс в органах и тканях. Также они играют важную роль в регуляции метаболизма жировой ткани.

Эксперимент показал, что некоторые типы этих гормонов (натрийуретических пептидов) серьезно влияют на образование биопленок на коже. А точнее - на их состав, соотношение конкретных бактерий. Причем этот эффект сильно зависит от температуры окружающей среды и концентрации кислорода в ней. То есть при разных состояниях кожи гормоны могут действовать по-разному.

Фото: depositphotos.com
Россиянам рассказали о правильном зимнем питании

- Механизм потенциально может заключаться во взаимодействии пептидов с определенными белками клеток микроорганизмов. Такими как, к примеру, белки, вовлеченные в клеточный цикл. Однако данные гипотезы нуждаются в дальнейшей экспериментальной проверке, что и планируется сделать, - комментирует ведущий автор исследования, сотрудник кафедры микробиологии биологического факультета МГУ, младший научный сотрудник ИНМИ имени С.Н. Виноградского ФИЦ Биотехнологии РАН Андрей Ганнесен.

В исследовании также участвовали сотрудники Института микробиологии имени С.Н. Виноградского РАН и Руанского университета (Франция).

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей