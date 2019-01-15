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15.01.2019 17:09

Устроившему в Ивантеевке стрельбу подростку предъявили иски на 4 млн

Текст: Владимир Полетаев
В городском суде подмосковной Ивантеевки сегодня продолжился процесс над подростком, обвиняемым по делу о стрельбе в местной школе осенью позапрошлого года. Представители потерпевших заявили гражданские иски на общую сумму свыше 4 миллионов рублей, в том числе и на лечение. Суд принял иски.

А обвиняемый в очередной раз попросил прощения у потерпевших и заявил, что признает все вменяемые ему эпизоды. Но отказался признать в своих действиях умысел кого-то убить или причинить вред.

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Напомним, 5 сентября 2017 года ученик 9-го класса принес в школу самодельные взрывпакеты, а также топор и пневматическое оружие. Он выстрелил в учительницу и ударил ее топором. Затем устроил фейерверк из взрывпакетов. Все это вызвало шок у одноклассников, которые, испугавшись, начали выпрыгивать из окна. Трое были госпитализированы с различными травмами.

Прибывшие полицейские задержали школьника и доставили его в отдел для разбирательств. Уголовное дело по факту инцидента во вторник возбудил Следственный комитет России. Расследование дела было передано в центральный аппарат СКР. Пока действия подростка квалифицированы по статье 213 Уголовного кодекса РФ "хулиганство".

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Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что на момент совершения преступления подросток был вменяемым и осознавал характер своих деяний.

Семья мальчика является благополучной. Отец парня - местный предприниматель. А сам подросток ранее ни разу не попадал в зону внимания правоохранительных органов. По словам сестры подростка, тот на протяжении трех лет сильно переживал из-за издевательств со стороны одноклассников.

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