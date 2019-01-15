В Беларуси запущена первая в СНГ криптобиржа

Белорусский Парк высоких технологий запустил первую в странах СНГ криптобиржу currency.com. Она заработала в рамках декрета "О развитии цифровой экономики". На бирже будут торговать токенизированными активами на сырье, акции и индексы.

Запуск площадки произошел 15 января, передает РБК. Инвестиции составили около десяти миллионов долларов, говорят источники издания.

Криптобиржа currency.com - регулируемая площадка, у которой есть лицензия на работу. Торговать на ней смогут только те, кто пройдет тестирование. Валюта торгов - крипто (например биткоин и эфириум) или привычные доллары, евро, белорусские и российские рубли. Допуск на биржу смогут получить граждане всех стран, кроме США и внесенных в "антиотмывочный" список FATF.