В мире
15.01.2019 12:50
Текст: Александра Воздвиженская

В Беларуси запущена первая в СНГ криптобиржа

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Белорусский Парк высоких технологий запустил первую в странах СНГ криптобиржу currency.com. Она заработала в рамках декрета "О развитии цифровой экономики". На бирже будут торговать токенизированными активами на сырье, акции и индексы.

Криптовалюту с обеспечением золотом выпустили на биржу в Дубае

Запуск площадки произошел 15 января, передает РБК. Инвестиции составили около десяти миллионов долларов, говорят источники издания.

Криптобиржа currency.com - регулируемая площадка, у которой есть лицензия на работу. Торговать на ней смогут только те, кто пройдет тестирование. Валюта торгов - крипто (например биткоин и эфириум) или привычные доллары, евро, белорусские и российские рубли. Допуск на биржу смогут получить граждане всех стран, кроме США и внесенных в "антиотмывочный" список FATF.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»