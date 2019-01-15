В Думу внесли поправки о штрафах за злоупотребления при продаже ОСАГО

В России предлагают резко увеличить штрафы за необоснованный отказ в заключении договора страхования, либо навязывание при продаже полисов дополнительных услуг.

Санкции в таких случаях, по мнению авторов законопроекта, внесенного в Госдуму, должны составлять не менее трехсот тысяч рублей. Максимальную же планку они предлагают установить на отметке в один миллион рублей. В действующих нормах Кодекса об административных правонарушениях "вилка" составляет от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

По мнению разработчиков поправок, увеличение размера штрафов должно, в первую очередь, повлиять на ситуацию в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности. "Рост количества жалоб граждан на отказ в заключении договора ОСАГО или навязывание дополнительных услуг свидетельствуют о недостаточной эффективности установленной меры ответственности", - отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Между тем, Банк России в конце 2018 года заявил о снижении количества жалоб на ОСАГО. По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты, по итогам 10 месяцев года число обращений уменьшилось более чем на 30%. Он уточнял, что снижение произошло как раз по тем сегментам, которые раньше были самыми проблемными: необоснованный отказ в заключении договора и навязывание услуг.