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15.01.2019 10:49
Рубрика: Власть

Володин оценил перспективы возвращения России к работе в ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина
Россия не видит для себя возможности участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), пока из ее регламента не исключат дискриминационную для национальных делегаций норму. Однако для нашей страны важно участвовать в работе Совета. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером парламента Финляндии Паулой Рисикко.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Визит председателя парламента Финляндии в Госдуму стал первым за последние 15 лет. Собеседники сосредоточились в первую очередь на теме отношений России с ассамблеей.

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В ПАСЕ процветают такие формы решения вопросов, когда боятся услышать другую точку зрения, и поправки об исключении санкционных статей из регламента так и не были приняты, объяснил Володин коллеге.

Напомним, что ассамблея лишила РФ права голоса и других основных прав из-за Крыма в 2014 году. Россия отказалась участвовать в работе организации до тех пор, пока из ее регламента не исключат дискриминационные нормы, делающие возможным такой подход. Лишение российской делегации значимых прав привело к тому, что Москва приостановила выплату своего взноса в Совет Европы.

Норму, позволяющую лишать национальные делегации полномочий, Вячеслав Володин в разговоре с финским спикером назвал "самым настоящим атавизмом диктаторских государств".

Он добавил, что Россия настаивает на верховенстве устава Совета Европы. "В уставе прямо сказано, что все страны-участницы имеют равные права", - подчеркнул глава нижней палаты парламента.

"Недопустимо лишать права голоса, права волеизъявления национальную делегацию, если она занимает другую позицию", - уверен спикер ГД.

Рисикко в свою очередь заявила, что "было бы очень прискорбно, если бы Россия в дальнейшем перестала быть членом Совета Европы". По ее словам, финская делегация намерена делать все возможное, чтобы решить посредством дипломатии эту проблему и сохранить Россию в Совете Европы.

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Вячеслав Володин заверил, что РФ также важно участвовать в работе Совета Европы, так как РФ - неотъемлемая часть Европы.

Отметим, что, согласно уставу Совета Европы, вопрос об исключении России из организации из-за неуплаты взносов наступит в конце июня этого года.

Что касается парламентского взаимодействия двух стран, то Россия готова строить отношения с Финляндией на принципах открытости и взаимовыгодного диалога, заверил спикер Госдумы. Рисикко подтвердила, что важно находить возможности расширения контактов по парламентской линии, вести диалог и слышать друг друга.

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